Mijnraad: versterk 1.500 huizen Groningen, geef andere bewoners keuze

De eigenaren van ongeveer 3.000 huizen in Groningen waar de versterking tijdelijk is stopgezet moeten zelf mogen beslissen of de aanpak van hun huis doorgaat. Daarnaast zijn er zo’n 1.500 gebouwen in het Groningse bevingsgebied die onveilig zijn en zo snel mogelijk versterkt moeten worden. Dat adviseert de Mijnraad aan minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat (VVD). Het advies is gebaseerd op onderzoeken van onder andere het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), TNO en het KNMI naar de veiligheid in Groningen nu de gaswinning op termijn naar nul gaat.

Volgens de Mijnraad, een adviesorgaan van de minister op het gebied van delfstofwinning, wordt het de komende jaren veiliger in Groningen doordat de gaswinning omlaag gaat. Toch blijven er 1.500 huizen die op de lange termijn onveilig blijven en zo snel mogelijk moeten worden aangepakt, zodat bewoners bij een zware beving levend hun huis kunnen verlaten. De raad zegt verder dat er ongeveer 5.700 andere huizen in Groningen zijn die aan de veiligheidsnorm voldoen, maar volgens voorzitter Co Verdaas binnen een “onzekerheidsmarge” vallen. Met deze bewoners moet volgens hem het gesprek worden aangegaan over wat ze willen met hun huis.

Woedend

Daaronder zijn ook de eigenaren van de huizen waarbij de versterking is stopgezet nadat Wiebes aankondigde de gaswinning op termijn naar nul te zullen brengen. Groningse regiobestuurders zijn daar woedend over: zij stellen dat een voornemen om de gaswinning omlaag te brengen nog niks verandert aan de veiligheid. Bovendien heeft een groot aantal van de 3.000 huishoudens al te horen gekregen dat hun huis onveilig is. Een minderheid van deze woningen zit overigens ook in de 1.500 panden die volgens de raad juist zeer snel moeten worden aangepakt.

Het advies van de raad is opvallend omdat het SodM afgelopen donderdag nog zei dat er 5.000 huizen onveilig zijn en onmiddellijk versterkt moeten worden. Op de persconferentie van Verdaas ontstond verwarring over de twee totaal verschillende getallen die binnen één week worden gepresenteerd. Volgens de Mijnraad komt dit verschil door de onzekerheidsmarge die het SodM hanteert. De Mijnraad wil daar minder streng mee omgaan en de mensen die daarbinnen vallen zélf de keuze geven over de ingrepen bij hun huis.

Overleg

Wiebes moet van de Tweede Kamer binnen een week duidelijkheid geven over de versterking. Hij wil daarom nu zo snel mogelijk in overleg met de Groningse regiobestuurders. Dat gebeurt mogelijk maandagmiddag nog. Na afloop van de persconferentie van Verdaas zei Wiebes dat het advies van de Mijnraad zou worden opgevolgd.

De Mijnraad, die negen leden telt, brengt op verzoek van de minister vooral adviezen uit over winningsplannen en opsporingsvergunningen die energiebedrijven aanvragen. In 2018 gebeurde dat tot nu toe zes keer.