Mexicanen verliezen, maar ‘we hebben in ieder geval de nieuwe president nog’

Nog voordat er op het Russische voetbalveld veel is gebeurd, stijgt een scherp gefluit op vanaf het enorme Zócalo-plein in Mexico-Stad. Het grote scherm dat deze ochtend de wedstrijd tussen Mexico en Brazilië op het WK vertoont, is in de zevende minuut plots op een ander tv-kanaal gesprongen. Een nieuwslezer meldt de laatste uitslagen die de dag na historische verkiezingen langzaam binnendruppelen. Daarvoor is men niet gekomen.

Enkele uren daarvoor stroomde het Zócalo wél vol voor de politiek: toen tienduizenden feestende Mexicanen hun net gekozen, toekomstige president Andrés Manuel López Obrador kwamen toejuichen en -zingen.

Elihu Escalón heeft er dan ook een kort nachtje op zitten, vertelt hij in de rust van de wedstrijd, als het nog 0-0 staat. Hij stond diep in de nacht op het plein voor AMLO, zoals de linkse nationalist in de volksmond heet. „Dat van gisteren is natuurlijk belangrijker, maar als Mexico vandaag wint, zou dat wel een plus zijn”, zegt hij.

Escalón heeft vandaag speciaal vrij genomen van zijn werk in een conservenfabriek. Winst op Brazilië zou het land na de stembusgang van gisteren – waarbij de zittende, corrupte politieke klasse een vernietigende nederlaag leed – een mentale oppepper geven, meent ook zijn vriendin Alejandra Mejilla. „Dat zou het nationale humeur nog beter maken.”

Goede hoop

Vóór de wedstrijd leeft er goede hoop dat Mexico na de winst op wereldkampioenschap Duitsland in de poulefase nu ook Brazilië kan verslaan. Op het moment dat PSV-aanvaller Hirving ‘Chucky’ Lozano tegen de Duitsers scoorde, meldde de seismologische dienst van het aardbevingsgevoelige Mexico aanvankelijk een lichte schok door al het gejuich. Later werd dit weer ontkend.

El #sismo detectado en la Ciudad de México se originó de manera artificial. Posiblemente por saltos masivos durante el Gol de la selección de #México en el mundial. Por lo menos dos sensores dentro de la Ciudad lo detectaron a las 11:32. pic.twitter.com/mACKesab3b — SIMMSA (@SIMMSAmex) 17 juni 2018

Vandaag blijkt Brazilië toch sterker. Al geven de Mexicanen vooral de scheidsrechter en valse valpartijen van de Brazilianen de schuld. De almaar tuimelende topscorer Neymar is meer op zijn plek in Hollywood dan op een voetbalveld, klaagt een supporter.

Altijd die achtste finales

De uitschakeling verlengt het nationale ‘trauma de los octavos’: altijd vliegt Mexico er in de achtste finales uit. Het vorige WK gebeurde dat tegen Oranje, waardoor het voor een Nederlander niet altijd even makkelijk is een gesprekje over voetbal aan te knopen. Bijna elke Mexicaan begint over de onterechte strafschop die Robben in 2014 wist af te dwingen. In Mexico worden ook vier jaar later nog t-shirts verkocht met de tekst ‘no era penal‘ (‘het was geen penalty’).

Dat Nederland zich niet kwalificeerde voor dit toernooi maakte iets goed. Zoals veel Mexicanen ook wel even juichten toen de rijke Amerikaanse noorderburen geen WK-ticket haalden. En ook Elihu Escalón kan nu wel leven met deze uitschakeling. „In ieder geval hebben we onze nieuwe president nog.”