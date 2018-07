Linkse Obrador gaat ‘alle beloftes’ inlossen in Mexico

Obrador heeft beloofd dat hij corruptie zal „uitroeien” door als president het goede voorbeeld te geven. Dat „sijpelt” vervolgens door in de rest van de overheid. Hoewel hij zelf nooit op gesjoemel betrapt is, zal het voor hem lastig worden een plundermentaliteit uit te roeien die sinds de koloniale tijd geworteld is in de samenleving. Zelfs al blijft hijzelf schoon, veel instituties zijn zwak.

Eigen maïs eerst

AMLO wil marktvriendelijke hervormingen van de uitgaande regering terugdraaien. Vooral die van de energiesector en het onderwijs. Hij wil Mexico meer zelfvoorzienend maken en minder afhankelijk van de rijke Amerikaanse noorderburen. Daartoe wil hij investeren in het platteland, waar het vrijhandelsverdrag NAFTA met de VS (en Canada) tot een kaalslag en leegloop leidde.

NRC Internationaal Elke werkdag de indrukwekkendste artikelen uit de wereldpers. Inschrijven

Hij wil bijvoorbeeld geen Amerikaanse maïs meer importeren – een gevoelig punt in Mexico, waar het gewas een semi-heilige status heeft. Het is een voorstel dat bij een brede waaier aan kiezers aanslaat. Tortillamaker Manuel Chávez zou liever alleen nog Mexicaanse maïs gebruiken, vertelt hij op verkiezingsdag voor zijn bakkerij in volkswijk Tláhuac. „We hebben de grond, maar we investeren er niet in.” Ook in de chique wijk Condesa is de gepensioneerde mensenrechtenactiviste Adriana Zertuze voor: „Natuurlijk kunnen we ons niet helemaal afsluiten, zoals we vorig eeuw deden. Kijk naar Trump: die belooft dat ook, maar het is best lastig. Maar we kunnen wel de neoliberale dynamiek doorbreken.”

AMLO’s opponenten schilderden hem steevast af als een nieuwe Hugo Chávez, de presidentdie Venezuela in malaise stortte met socialistisch wanbeleid. Zelf ziet hij zich eerder als de Braziliaanse ex-president Lula. Die investeerde fors in sociale programma’s en creëerde een hele middenklasse. Het is de vraag of AMLO net als Lula economisch rugwind krijgt nu mondiaal handelsconflicten dreigen.