LeBron James met megadeal naar LA Lakers

Topbasketballer LeBron James verruilt zijn club Cleveland Cavaliers voor de Los Angeles Lakers. De 33-jarige superster van de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA ondertekent een vierjarig contract ter waarde van 154 miljoen dollar (ruim 132 miljoen euro) bij de Lakers. Dat maakte zijn manager zondag bekend.

LeBron James is de meest succesvolle basketballer van het afgelopen decennium in de NBA. De afgelopen vier seizoenen kwamen de Cavaliers met James in de finale. Ze speelden daarin telkens tegen de Golden State Warriors. Drie keer verloor de club uit Cleveland, maar in 2016 leidde James zijn ploeg voor het eerst in de clubgeschiedenis naar een NBA-titel.

Speler van het jaar

Ook met zijn vorige club Miami Heat werd James tweemaal kampioen. De afgelopen acht jaar behaalde James dan ook telkens de finale. Tot vier keer toe werd hij verkozen tot speler van het jaar.

James had een lucratieve optie in zijn contract om nog een jaar te blijven bij de Cleveland Cavaliers, maar toch besloot hij de overstap te maken naar de Lakers. De club uit Hollywood heeft een rijke historie en werd al zestien keer kampioen. Maar de club raakte de laatste jaren in verval en wist zich sinds 2013 niet meer weten te plaatsen voor de play-offs.