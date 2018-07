‘Kliniek maakte fouten bij ontsnapte tbs’er die vrouw neerstak’

De tbs-kliniek Inforsa in Amsterdam heeft fouten gemaakt bij de ontsnapping van een tbs’er die in september 2015 in Purmerend een 24-jarige vrouw neerstak. Dat schrijft RTL Nieuws, dat een intern onderzoeksrapport in handen heeft, deze maandag.

De tbs’er was al 42 keer eerder met verlof gegaan, maar bij de 43ste keer ging het mis. Uit het onderzoek blijkt volgens RTL dat de tbs-kliniek niet voldoende naar de risico’s heeft gekeken voordat de tbs’er met verlof ging.

Het rapport werd al in oktober 2015 opgesteld, maar het lukte de advocaat van het slachtoffer, Richard Korver, nu pas om het met een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur te bemachtigen. Korver zegt tegen RTL dat de overheid heeft “gefaald in het toezicht”. Hij noemt het een slechte zaak dat het onderzoeksrapport nu pas boven komt drijven.

Onoplettendheid

Zowel de de Forensische Psychiatrische Kliniek Inforsa in Amsterdam als de begeleiders die mee waren tijdens het verlof van de tbs’er zijn de fout in gegaan, schrijft RTL op basis van het rapport. De man werd in 2012 veroordeeld tot tbs met dwangverpleging wegens poging tot doodslag en poging tot zware mishandeling. Hij bezocht zijn familie in Purmerend tijdens zijn verlof in 2015. Door onoplettendheid van de begeleiders kon hij ontsnappen, concludeert het onderzoek.

Hij zou in de keuken een aardappelschilmesje hebben gepakt, nadat hij zei dat hij wilde rusten. Vervolgens liep hij naar een nabijgelegen supermarkt waar hij een willekeurige vrouw in haar gezicht stak.

Deskundigen die de man na het incident onderzochten concludeerden dat hij mogelijk stemmen in zijn hoofd had gehoord, die hem de opdracht gaven iemand neer te steken. De man kreeg in november 2016 voor de de steekpartij opnieuw tbs met dwangverpleging opgelegd door de rechtbank Noord-Holland.