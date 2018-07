Japanse keizer Akihito legt werk neer om medische problemen

De Japanse keizer Akihito heeft zijn publieke optredens voorlopig afgezegd wegens gezondheidsproblemen. De 84-jarige vorst kampt met misselijkheid en duizelingen, veroorzaakt door een te lage bloedtoevoer naar zijn hersenen. Dat heeft het Japanse hof maandag laten weten.

Keizerin Michiko belde maandag rond 04.00 uur Japanse tijd de lijfarts van de keizer toen zij hem hevig zwetend in zijn bed vond. De dokter adviseert Akihito voorlopig rust te namen. Het is niet bekend wanneer de vorst weer aan het werk kan. Enkele afspraken zijn voorlopig afgezegd, andere worden alleen door Michiko bijgewoond.

Abdicatie

Keizer Akihito kampt al jaren met gezondheidsproblemen. Zo onderging hij een hartoperatie en werd hij behandeld aan prostaatkanker. Daarom kondigde hij vorig jaar al aan dat hij op 30 april 2019 zijn ambt neerlegt. Akihito wordt dan opgevolgd door zijn 58-jarige zoon Naruhito. Het is de eerste abdicatie in Japan in bijna twee eeuwen tijd.

Akihito werd in 1989 keizer nadat zijn vader Hirohito op 87-jarige leeftijd overleed. Hirohito was keizer tijdens de Tweede Wereldoorlog en tekende namens Japan de overgave in 1945.

Bezoeken

In de laatste maanden van zijn keizerschap wilden Akihito en Michiko plaatsen bezoeken die belangrijk zijn voor zowel de Japanse geschiedenis als voor hun persoonlijke levensloop. Zo bezochten zij eerder dit jaar Okinawa, waar zij baden voor mensen die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn overleden. Ook spraken zij in Fukushima met Japanners die na de aardbeving en tsunami van 2011 gedwongen hun huizen moesten verlaten vanwege vrijgekomen radioactieve straling.

De keizerlijke familie wordt in Japan niet langer als goddelijk vereerd. Wel is het vorstelijk echtpaar nog zeer populair onder de Japanse bevolking.