Netto inkomen: 1.200 euro Vaste lasten: huur (inclusief gas, water, licht) 578 euro, boodschappen 150 euro, mobiel/internet 45 euro, verzekering 123 euro, zakgeld kinderen 30 euro Laatste grote uitgave: Airfryer, 51,90 euro Sparen: 90 euro per maand

IN

‘Op Jamaica had ik een harde jeugd. Daarom vertrok ik op mijn 23e naar Curaçao, op zoek naar werk en avontuur. Ik werd thuishulp bij een rijke pensionado, hij had vroeger een bedrijf in de Rotterdamse haven. Hij was als een vader die ik nooit had gehad. Ik had een hoog salaris en een luxe leven, met een nieuwe auto, een eigen huis. Ik was een hulp in zijn huis met een eigen hulp in mijn huis.

„In die tijd ontmoette ik mijn ex bij de kerk, we kregen drie kinderen. Hij vond werk in Nederland bij Super de Boer en ik reisde hem achterna. Maar hij bleek niet meer verliefd op mij te zijn. Van mijn rijke lifestyle kwam ik terecht in een onbekend land, zonder huis, baan, of partner. Het was een nachtmerrie. Teruggaan ging niet meer, ik had mijn baan opgezegd en de spullen verkocht.

„Tijd om te huilen had ik niet, ik moest sterk zijn voor de kinderen. Ik had nog een paar duizend euro spaargeld waar we een jaar mee vooruit konden. Ik besloot dag en nacht te studeren om Nederlands te leren via tekenfilms en Google. Ik wilde niet afhankelijk zijn van mijn uitkering, dus ik ging werken als schoonmaakster.

„Maar ik wilde meer. Ik ging op intakegesprek bij de Hanzehogeschool in Groningen voor een opleiding tot sociaal juridisch medewerker. Na een toets mocht ik het proberen. Er werd gekletst dat mijn Nederlands niet goed genoeg was, maar ik geloofde in mezelf. Van de 35 mensen die begonnen was ik één van de zeven die bij de diploma-uitreiking stond.”

UIT

‘Op een dag zei mijn oudste dochter: ‘mam, ik ben vegan’. Op Instagram zag ze een filmpje van kippen in de bio-industrie. We hebben haar erin gesteund en zijn toen met zijn allen plantaardig gaan eten. Ik ben erg gelovig en denk niet dat God wil dat we zo bruut met dieren omgaan.

„Bij mijn laatste baan ben ik in de proeftijd ontslagen omdat ze mijn Nederlands niet goed genoeg vonden. Dat was bij een zorgbedrijf. Zo kwam ik vorig jaar in de bijstand. Maar ik kan niet stilzitten, ik wilde mijn eigen onderneming beginnen. In Drenthe is er nauwelijks veganistisch eten dus ik dacht: ik ga het zelf aanbieden. Mijn bedrijfje heet Vegan in Assen. Ik begon met proeverijen en mensen vonden het lekker, vooral mijn Jamaicaanse zoete aardappelcake. Nu sta ik af en toe op de markt. De gemeente steunt me met computer- en sociale mediatrainingen.

„Vanwege mijn uitkering moet ik alles wat ik verdien inleveren. Als ik geld over heb steek ik dat in de inkoop, zoals een nieuwe pan. Over een half jaar wil ik alles voor elkaar hebben. Het liefste parttime de catering en parttime een andere baan.

„Mijn oudste dochter gaat naar de hogeschool, mijn jongste naar de havo. Mijn zoon is al uit huis. Mijn focus is om mijn kinderen een beter leven te geven dan ik had. Daardoor heb ik mezelf soms weggecijferd. Maar ik ben zo trots dat ze dat waarderen en teruggeven. Door hen blijf ik gelukkig en gezond.”