Handenschudden met Trump

Het was even onduidelijk of deze foto er zou komen. Na de eerste ontmoeting tussen Merkel en Trump, half maart 2017, kwamen beelden naar buiten waarop Merkel haar Amerikaanse tegenhanger vraagt of hij een 'handshake' wilde voor de camera's. Trump lijkt de vraag te negeren en blijft in de lens staren. De wereldleiders bekritiseerden elkaar maandenlang voordat ze elkaar in levende lijve ontmoetten in Washington.

Foto Clemens Bilan/EPA