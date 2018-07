Gordon stapt na 16 jaar RTL over naar Talpa

Zanger en entertainer Gordon Heuckeroth stapt na zestien jaar bij RTL over naar Talpa Network. Vanaf januari 2019 zal hij te zien zijn op SBS6 waar hij zal werken aan “verschillende multimedia formats”, meldt het mediabedrijf van John de Mol maandag in een verklaring. Hij heeft voor de komende vijf jaar getekend.

Volgens Gordon biedt Talpa “creatieve contentmakers zoals ik op dit moment de beste mogelijkheden”. Het vertrek bij RTL is “in goed overleg gegaan” maar “bij Talpa Network gaat het gebeuren de komende jaren. Daar wil ik bij zijn”, stelt de presentator. Het is nog niet duidelijk wat voor programma’s Gordon zal gaan maken bij SBS6 omdat die nog in ontwikkeling zijn.

De afgelopen jaren had de 49-jarige entertainer bij RTL verschillende programma’s waaronder Gordon gaat trouwen…, waar hij tevergeefs op zoek ging naar een echtgenoot. Ook zat hij in de jury van talentenjachten zoals X Factor en Holland’s Got Talent. Komend najaar vormt hij samen met Gerard Joling een coachduo in het nieuwe programma The Voice Senior, een seniorenversie van The Voice Of Holland en overigens een productie van Talpa Media.

Uitbreiding John de Mol

John de Mol is op verschillende fronten aan het uitbreiden om een crossmediaal bedrijf te ontwikkelen. Onlangs haalde hij nog het Voetbal Inside-trio Wilfred Genee, René van der Gijp en Johan Derksen van RTL naar Talpa Network. daar zullen zij een vergelijkbaar programma presenteren. Ook werd dit jaar bekend dat Talpa Network het persbureau ANP heeft overgenomen en kocht De Mol de uitzendrechten van de Champions League voor de komende drie jaar.