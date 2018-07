Gordon nieuwste in lange rij aankopen van John de Mol

In april probeerde tv-presentator Gordon Heuckeroth nog met een grap onder de vraag uit te komen. Was hij al in gesprek met John de Mol, wilde Humberto Tan in RTL Late Night van hem weten. Gordon grinnikte: „Het is al overgemaakt.” Al liet hij ook doorschemeren dat een overstap wel degelijk mogelijk was: „Het is enorm onrustig in de hele tv-wereld”, zei Gordon, nu serieus. „Mijn contract loopt eind van het jaar af. Ik moet me gaan beraden wat ik ga doen.”

Maandag werd bekend dat de 49-jarige presentator na zestien jaar overstapt van RTL naar Talpa Network, het mediabedrijf van John de Mol. Vanaf januari zal hij te zien zijn bij SBS 6. Gordon tekende voor vijf jaar. Dat is relatief lang. Over wat hij gaat doen is nog vrijwel niets bekend, al moet dat meer zijn dan alleen tv maken. Talpa wil slechts kwijt dat de „rasentertainer” voor het bedrijf „multimedia formats” gaat maken.

Weeekendamusement

Gordon moet SBS helpen om te groeien in het weekendamusement. De Mol stelt maandag in een persbericht dat hij met Gordon niet alleen „een grote tv-persoonlijkheid” binnenhaalt maar vooral ook „een heel aantal trouwe fans”.

De vraag is echter hoeveel dat er zijn. Lang niet al zijn programma’s maakten de verwachtingen waar. Zangwedstrijd It Takes 2 , met Jamai, scoorde niet heel goed. Dit voorjaar ging hij voor RTL’s Gordon & Estelle: Weg ermee met Estelle Cruijff op lowbudget-reis. Ze vertrokken met een partybus naar Winterberg, en brachten klagend de nacht door in een jeugdherberg. De kijkcijfers vielen tegen, de serie werd met twee afleveringen ingekort. Dit najaar is hijnog te zien bij RTL. Samen met Gerard Joling maakt hij The Voice Senior, een ouderenversie van de zangshow. En een productie van Talpa Media.

De zoveelste

Gordons overstap is de zoveelste in een rij van transfers en overnames door John de Mol. Gestaag bouwt de ondernemer (geschat vermogen: 2,5 miljard euro) aan zijn Network. De overname van Telegraaf Media Groep mislukte weliswaar, maar hij kocht wel uiteenlopende mediabedrijven als persbureau ANP, e-commercebedrijf Emesa (Vakantieveilingen.nl) en het Tsjechische Camvision, dat live sportwedstrijden registreert en uitzendt op internet. Talpa gaat samenwerken met de KNVB. Bekende dj’s als Gerard Ekdom (van NPO Radio 2) en Giel Beelen (van NPO 3FM) kwamen naar Talpa Radio, zoon Johnny de Mol stapte over van RTL.

Waar Talpa op de radio de grootste is, met een marktaandeel van een derde, is het op tv nog steeds de nummer 3. Zo hadden de vier SBS-zenders (SBS 6, Net 5, Veronica, SBS 9) in mei in de avond een marktaandeel van 20,4 procent. RTL haalde 24,4 procent, NPO 31,6 procent.

Talpa TV moet dus groeien. En De Mol lijkt te kiezen voor twee genres die mensen nog graag live willen zien: sport en shows. Talpa Network behield voor nog drie jaar de uitzendrechten van de Champions League. En in maart werd bekend dat Voetbal Inside-trio Genee, Van der Gijp en Derksen van RTL 7 naar Veronica overstappen, om daar een vergelijkbare talkshow te gaan maken.