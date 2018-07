‘Geef bewoner keuze bij versterking’

Twee persconferenties in vijf dagen over de versterkingsoperatie in Groningen, met verschillende aantallen over de hoeveelheid huizen die verstevigd moet worden tegen zware bevingen: wat moeten de Groningers geloven? De zaal vol journalisten kon het maandagochtend niet laten aan voorzitter van de Mijnraad Co Verdaas te vragen of dit de juiste aanpak was.

Verdaas, kortstondig staatssecretaris voor de PvdA, had daarvoor net gezegd dat er volgens de Mijnraad 1.500 panden in Groningen verstevigd moeten worden om deze bevingsbestendig te maken – dat wil zeggen: bij een zware klap heb je net genoeg tijd om veilig je versterkte huis verlaten. Maar afgelopen donderdag zei het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) dat er 5.000 huizen aangepakt moeten worden, in een advies nota bene bedoeld voor de Mijnraad.

Het toonde weer eens hoe ingewikkeld het Groningse gasdossier kan zijn – ook nu het besluit is genomen om de gaskraan dicht te draaien en aanzienlijk minder huizen te verstevigen dan de aanvankelijk 22.000 waarmee rekening werd gehouden. De vraag blijft alleen hoeveel wel. Minister Wiebes besloot de versterking tijdelijk op te schorten om opnieuw te kijken naar de veiligheid. Mogelijk kon de versterkingsoperatie kleiner, waardoor Groningen minder drastisch op de schop hoeft: versterken betekent in de praktijk vaak slopen en herbouwen.

Het leverde Wiebes een stevig conflict op met regionale bestuurders, die niks in zo’n stop zagen: er waren al zo’n 3.000 huizen waar verwachtingen waren gewekt en bewoners al hadden gehoord dat ze in een onveilig huis woonden. Zij zouden nu nóg langer in onzekerheid zitten. De minister hield vol dat er gewacht moest worden op het advies van de Mijnraad, een weinig bekend adviesorgaan voor delfstofwinning. Dat kwam maandag eindelijk met haar rapport, gebaseerd op informatie van onder meer toezichthouder SodM, TNO (over de sterkte van huizen) en het KNMI (over de bevingen).

Verwarring

Alleen bleek het getal van de Mijnraad (1.500) maandag dus lager dan dat van het SodM, tot verwarring van de Groningers. Volgens Verdaas kwam dat doordat de raad minder waarde hecht aan de „onzekerheidsmarge” waar het Staatstoezicht mee werkt. Tegelijkertijd wil het de bewoners die binnen die marge vallen (zo’n 5.700 woningen) zelf de keuze geven of ze hun huis wel of niet willen laten aanpakken.

Datzelfde geldt voor de ongeveer 3.000 meest controversiële panden, waar de versterking is stopgezet. Ook in die gevallen bepleit de raad die keuze aan de gedupeerde bewoners te laten – hoewel in nog onduidelijke gradaties: „Hoe concreter de verwachting en toezegging, hoe meer de keuze aan de bewoners is.” Inderdaad mogen die 3.000 gebouwen door de lagere gaswinning voor een groot deel misschien veilig zijn (zoals het SodM vorige week al zei) – er is ook zoiets als behoorlijk bestuur, schrijft de Mijnraad.

„Het is terecht om op de pauzeknop te drukken, maar je moet ook beloftes inlossen”, zei een ietwat paradoxaal klinkende Verdaas, die weigerde het besluit van Wiebes te bekritiseren. „Er zijn misschien ook mensen die niet op een ingrijpende maatregel zitten te wachten.”

Overigens zijn er zo’n 400 panden in de groep van 3.000 controversiële panden die overlappen met de 1.500 meest gevaarlijke gebouwen – die moeten dus volgens de Mijnraad sowieso versterkt worden, los van wat de betrokken bewoners er zelf van vinden.

De onduidelijkheid illustreert vooral de verschillende opdrachten van het SodM en de Mijnraad: de eerste kijkt vooral naar de veiligheid, de tweede betrekt maatschappelijke en bestuurlijke aspecten bij het advies. Het rapport van maandag bevat een drie pagina’s lange appendix met een „beschouwing over behoorlijk bestuur” – opvallend voor een organisatie die normaal gesproken bijna alleen maar adviseert over winningsvergunningen van mijnbouwbedrijven.

Lees ook: Een streep onder het gastijdperk

De linkse oppositie in de Tweede Kamer reageerde voorzichtig positief op het advies. Wiebes zei na afloop van de persconferentie dat „dit advies zal worden opgevolgd”. Tegelijkertijd bleef hij nog vaag over de precieze invulling: hij sprak van „in dialoog gaan met de bewoners op basis van toezeggingen die zijn gedaan”. Daarna ging hij samen met minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken, D66) direct in overleg met de regiobestuurders om te praten over hoe invulling te geven aan het advies. De uitkomst van dat overleg is nog niet bekend.