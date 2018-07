Examenfraude door vier docenten Rijswijks Lyceum

Vier docenten van het Rijswijks Lyceum in Zuid-Holland hebben zich schuldig gemaakt aan examenfraude. Dat meldt het bestuur van de school, de Stichting VO Haaglanden.

De docenten hebben na het herexamen zeven leerlingen de mogelijkheid geboden om hun gemaakte examens op bepaalde onderdelen te verbeteren. De docenten van de school in Rijswijk zijn vrijdag per direct uit hun functie gezet. Ze worden ontslagen en er is aangifte gedaan. Ook is de Inspectie van het Onderwijs ingelicht, meldt het bestuur.

Tweede correctie

De leerlingen moeten opnieuw herexamen doen. Dat kan pas weer in augustus. De fraude werd ontdekt bij de tweede correctie. Er werd geconstateerd dat de antwoorden van de leerlingen sterk overeen kwamen met die van het correctievoorschrift, waarna de schoolleiding en het bestuur een onderzoek instelde. Hierbij werd ook uitvoerig met de docenten gesproken. Die hebben inmiddels toegegeven dat zij fraude hebben gepleegd.

Het initiatief voor de fraude heeft volledig bij de docenten gelegen, niet bij de leerlingen, schrijft het bestuur in een persbericht. Binnen de school is “geschokt gereageerd”. De school zegt er alles aan te willen doen “om de betreffende zeven leerlingen goed voor te bereiden op het nieuwe herexamen”.

VMBO Maastricht

De afgelopen weken was er ook al veel te doen om de eindexamens van 354 leerlingen van het VMBO Maastricht. De Inspectie van het Onderwijs verklaarde de examens ongeldig, omdat sommige leerlingen hun schoolexamens nog niet hadden afgerond. Ze hadden daarom mogen deelnemen aan het centraal examen.

Na veel gesteggel besloot minister Arie Slob (ChristenUnie) van Onderwijs afgelopen week dat de eindexamenresultaten van de 354 leerlingen tot 1 januari geldig blijven. Ze krijgen daarmee nog de kans tot het einde van het jaar om hun schoolexamens in te halen.