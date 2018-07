Mijn dochter van 10 probeert haar kleine broertje de grondbeginselen van het rekenen bij te brengen. Dat vlot niet erg, vooral aftrekken blijkt een lastig concept. Vanuit de andere kamer adviseer ik haar om eenvoudiger voorbeelden te gebruiken. Haar broertje is immers pas 5. „Okay”, vervolgt ze op luide toon. „Je hebt één vader. Die zet je op marktplaats. Hoeveel heb je er dan over?”

Lezers zijn de auteur van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl