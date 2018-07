Duitse minister Seehofer blijft aan na compromis met Merkel

Een regeringscrisis in Duitsland lijkt voorlopig afgewend nu minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer (CSU) toch aanblijft. Hij bereikte maandag een akkoord met bondskanselier Angela Merkel (CDU) over het migratiebeleid van de regering.

“Na heftige discussies tussen CDU en CSU hebben we een akkoord bereikt over hoe we in de toekomst illegale migratie op de grens tussen Duitsland en Oostenrijk kunnen voorkomen”, zei Seehofer maandagavond tegen de pers bij het verlaten van het hoofdkantoor van de CDU in Berlijn. “Het loont om voor je overtuiging te vechten.” Merkel sprak tegenover Duitse media van “flink geworstel en moeilijke dagen” die tot “een goed compromis” hebben geleid.

Lees ook: Breuk dreigt in Duitse regering

De inhoud van het compromis nog enigszins vaag maar volgens Merkel komen er zogeheten transitiecentra waarin migranten worden opgevangen. Vervolgens kunnen ze worden teruggestuurd naar het land waarin zij zich aanvankelijk hebben gemeld. Op die manier kan er een nationale oplossing geboden worden voor een Europees probleem, zo redeneert de bondskanselier.

De afgelopen dagen liep het conflict zo hoog op dat Seehofer zondagavond zijn vertrek aankondigde. Al enkele uren later kwam hij daarop terug en zei hij Merkel nog drie dagen te geven om aan zijn eisen tegemoet te komen.

Asielbeleid

Het conflict draait om Seehofers wens om asielzoekers die in andere EU-landen geregistreerd staan meteen terug te sturen aan de Duitse grens. Merkel wil daar echter niet in meegaan omdat andere landen zo met het probleem zouden worden ingeschakeld. Ook zou de herinvoering van grenscontroles de bodem weghalen onder het Schengen-verdrag, dat het vrije verkeer van mensen en goederen in de EU regelt. Merkel zocht liever naar een Europese uitkomst voor het probleem.

Een EU-top over het migratiebeleid bood afgelopen week echter geen uitsluitsel. Concrete afspraken werden er niet gemaakt, onder meer omdat Italië dwars lag. Europa wil de mogelijkheden onderzoeken om migranten op te vangen in Noord-Afrika en te komen met gesloten opvangcentra binnen de EU.

Lees ook: Niemand lijkt echt blij met migratiedeal

Seehofer is een fervent criticus van Merkel. Op de achtergrond spelen de deelstaatverkiezingen in september in Beieren mee. De CSU dreigt daar de meerderheid te verliezen vanwege de opkomst van antimigratiepartij AfD. Ook het al decennialang bestaande verbond tussen de twee christen-democratische partijen CDU en CSU kwam onder druk te staan als gevolg van de regeringscrisis.