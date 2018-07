Filippijnse burgemeester doodgeschoten tijdens ceremonie

De burgemeester van de Filippijnse stad Tanauan is maandag tijdens een ceremonie doodgeschoten. Dat heeft de politie bekendgemaakt, melden lokale media. Antonio Halili werd door een nog onbekende schutter in zijn borst geschoten en overleed onderweg naar het ziekenhuis.

Halili was bekend door zijn ongebruikelijke anti-drugsbeleid. Hij stuurde onder meer verdachte drugshandelaren op een soort ‘schaamtetours’ door de straten van de stad. Daarbij moesten ze bordjes dragen met de tekst: “Ik ben een dealer, doe mij niet na.” Tegelijkertijd had hij volgens de politie ook zelf banden met de onderwereld. Zelf heeft hij die aantijgingen altijd ontkend.

De moordaanslag gebeurde terwijl de burgemeester met tientallen werknemers buiten het stadhuis het volkslied zong. “Niemand heeft [de schutter, red.] aan zien komen. Mogelijk was het een scherpschuttersschot”, zegt een lokale politiecommissaris volgens persbureau Reuters. De dader is nog niet gevonden. De politie doet onderzoek of de moord te maken heeft met het anti-drugsbeleid van Halili.

Eerder al burgemeesters doodgeschoten

Tanauan is een klein stadje zo’n zeventig kilometer ten zuiden van de hoofdstad Manilla. De Filippijnse president Duterte heeft de afgelopen jaren een genadeloze campagne gevoerd tegen drugshandel in de eilandengroep, waarbij inmiddels al meer dan 4.000 verdachten zijn omgekomen, tot grote zorgen van mensenrechtenorganisaties en de Verenigde Naties.

Het is niet de eerste burgervader die vermoord wordt in de Filippijnen de afgelopen jaren. In 2016 werd een burgemeester, die door de president beschuldigd was van betrokkenheid bij drugshandel, samen met negen beveiligers doodgeschoten met negen beveiligers doodgeschoten. Bij een schietpartij op een luchthaven bij Manilla kwam in 2013 ook een burgervader samen met zijn vrouw en twee omstanders om het leven.