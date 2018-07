‘Beoogd topman Air France-KLM Capron staakt kandidatuur’

De nieuwe beoogde topman van Air France-KLM Philippe Capron heeft zijn kandidatuur teruggetrokken. Dat schrijft de zestigjarige zakenman maandag in een brief aan de interim bestuursvoorzitter Annie-Marie Couderc, die eerder al in handen kwam van de Britse zakenkrant Financial Times (FT).

Het voornemen om Capron aan te stellen als bestuursvoorzitter leek al van het begin af aan kansloos. De financieel directeur van de Franse water-, energie- en afvalgigant Veolia had geen ervaring in de luchtvaartsector. De Franse minister van Transport Elisabeth Borne zei vorige week nog dat het belangrijk was dat de nieuwe topman van Air France-KLM wel gespecialiseerd is in luchtvaart.

In de brief verdedigt Capron volgens de FT zijn vaardigheden en concludeert hij dat de Franse staat - die 14 procent aandelen in handen heeft - zich bemoeid heeft met zijn kandidatuur. Capron:

“Ik was begonnen mijzelf te introduceren bij andere managers toen een externe interventie dit proces blokkeerde, een opmerkelijke afwijking van het bestuur van deze private onderneming.”

De kans op succes voor de beoogde nieuwe topman van Air France-KLM – de vierde in vijf jaar – leek eerder al verkeken: Capron was geen droomkandidaat voor Air France-KLM

Aandeelhouders niet blij met keuze

Maar niet alleen de staat was kritisch over de geplande benoeming. Ook KLM en de aandeelhouders Delta en China Eastern Airlines, die allebei van de 8,8 procent aandelen in handen hebben, zouden niet blij zijn. Daarnaast zou hotelgroep Accor, die het aandelenpakket van de Franse staat wil overkopen, ongelukkig zijn met de keuze voor Capron.

Het uitlekken van zijn beoogde benoeming “opende de doos van Pandora”, stelt Capron in de brief, die ook in handen van de Franse zakenkrant La Tribune. “Dat gaf iedereen die geloofde het recht te hebben om het bedrijf mee te besturen, de mogelijkheid om zijn eigen agenda na te jagen en het proces te verstoren.”

De gefaalde benoeming betekent een volgende uitdaging voor Air France-KLM, dat sinds begin dit jaar de aandelenkoers al met bijna 50 procent heeft zien dalen gedaald. Jean-Marc Janaillac legde eerder dit jaar zijn functie als topman neer na een mislukt personeelsakkoord.