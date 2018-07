Bekijk het verschil tussen 60 of 11.000 dollar per dag verdienen

Dat de Verenigde Staten een flinke kloof tussen arm en rijk kennen, is nagenoeg bekend. Maar hoe dat er in de praktijk uitziet, zie je pas als je twee mensen aan weerszijden van de kloof vergelijkt. Precies dat deed videokanaal Jubilee voor hun nieuwe programma Bottom Line, waarvoor zij Ricky Gutierrez en Azariah Randall volgen. Klein verschilletje, Ricky verdient 11.000 dollar (9.450 euro) op de dag dat ze hem volgen, Azariah slechts 60 dollar (52 euro).

Ze doen dan ieder ook nét iets ander werk. Ricky werkt vooral als aandelenhandelaar, maar koopt ook vastgoed, werkt via social media als influencer en runt ernaast nog een reeks webbedrijven. De 23-jarige vlogger werd vorig jaar een van de jongste miljonairs ter wereld. Azariah bezorgt maaltijden in zijn auto met een in de VS populaire bezorg-app en woont nog bij zijn ouders.

Geld en geloof

Even voor elven ‘s ochtends heeft Azariah pas één klus gehad, die hem een schamele 6 dollar heeft opgeleverd. Op datzelfde moment staat de teller bij Ricky al op 3.000 dollar. We zien laatstgenoemde in vlogs vooral praten over “het volgen van je dromen” en “je laten drijven door je passie”, terwijl Azariah vooral refereert aan de Bijbel. Zo citeert hij uit Mattheüs 6: 19 - 21 (Statenvertaling):

“Vergadert u geen schatten op de aarde, waar ze de mot en de roest verderft, en waar de dieven doorgraven en stelen; Maar vergadert u schatten in den hemel, waar ze noch mot noch roest verderft, en waar de dieven niet doorgraven noch stelen; Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.”

Op de dag dat beide mannen gevolgd worden, lopen de zaken minder goed dan gebruikelijk. Ricky schat zijn dagelijkse opbrengsten normaal op 17.800 euro (zo’n 6,5 miljoen per jaar), Azariah op 100 dollar. Die dag verliest Ricky echter wat geld bij een investering, maar trekt over de hele linie nog winst. Azariah heeft wat weinig bestellingen - en leest tijdens het wachten nog wat in de Bijbel. Uiteindelijk taait hij vroeg af, om die avond in een club stand up comedy te doen.

Het verschil in social media-updates liegt er ook niet om:

Ondanks zijn lage inkomen zegt Azariah wel “enorm gelukkig” te zijn. Geld vindt hij niet zo belangrijk, zijn christelijke geloof des te meer. Ricky hoeft zich geen zorg te maken om of hij de volgende maand wel rond kan komen. We zien hem meerdere keren uit eten gaan en straatracen in zijn Nissan GT-R. Toch twijfelt hij als hem gevraagd wordt of hij gelukkig is. “Er is niet echt een reden om niet gelukkig te zijn. Toch zijn er momenten die, ik weet niet, leeg voelen”.