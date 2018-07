Actrice Romana Vrede eerste Zomergast

Foto Merlijn Doomernik / NRC

Romana Vrede (45) is de eerste Zomergast van dit seizoen. De actrice zal op zondagavond 29 juli haar "ideale televisieavond" presenteren. Dat maakte presentator Janine Abbring in een video bekend op de Facebookpagina van Zomergasten: "Mijn eerste gast kan niet alleen goed kijken, ze kijkt ook dwars door je heen. Het is een actrice met een scherpe blik. Een moeder met een scherpe pen en een missie."

Vrede speelt bij het Het Nationale Theater, regisseur Eric de Vroedt haalde haar twee jaar geleden bij het gezelschap binnen. Vorig jaar won zij de Theo d’Or voor beste actrice, de belangrijkste toneelprijs in Nederland, voor haar rol in Race. Vrede speelt daarin Susan, een secretaresse op een advocatenkantoor. Al gauw mengt Susan zich in de discussie over een witte, oude cliënt die een jong, zwart meisje zou hebben verkracht.

NRC roemt haar "stroefheid": "In alles wat ze zegt en doet op het podium zit wrijving, die haar personages onmiddellijk een dubbele, ambivalente laag geven. Vrede is geen actrice waar je meteen doorheen prikt."

Romana Vrede werd geboren in Suriname, en verhuisde op haar vierde naar Rotterdam. Ze begon aan een studie sociologie, maar meldde zich niet lang daarna aan bij de Toneelschool in Arnhem, waar ze in 1999 afstudeerde. Ze speelde in de jaren daarop bij onder meer het Onafhankelijk Toneel en het Noord Nederlands Toneel en in films als TBS, en De eetclub.

Ze ziet zichzelf als "anders-zijn activist", in interviews maakt Vrede zich sterk voor inclusiviteit. In 2016 maakte ze Who’s afraid of Charlie, over haar zoon Charlie. Hij heeft klassiek autisme en een verstandelijke beperking. De voorstelling gaat over Charlie als kunstenaar en niet als "misfit".

Dat Vrede de eerste zwarte vrouw is die een Theo d’Or won werd breed uitgemeten in de pers. Daarover zei ze in december in NRC:

"Ik zie niet dat ik zwart ben. Dat zie jij. De enorme focus op mijn kleur zet me elke keer weer even buitenspel. Snap je? Er wordt iets uitgehaald wat er niks mee te maken heeft. Van ‘actrice’ word ik opeens ‘zwarte actrice’. […] Toen ik 20 was, was mijn kleur spannend, een noviteit. Daarna was ik de eerste zwarte vrouw op een toneelschool. De eerste zwarte vrouw in dienst van een groot toneelgezelschap. De eerste vrouw genomineerd voor de Theo d’Or. De eerste zwarte vrouw die de Theo d’Or won.”

Zomergasten wordt vanaf 29 juli zes weken lang op zondagavond uitgezonden. De VPRO maakt deze week iedere dag een nieuwe Zomergast bekend.