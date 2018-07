Aanklacht derde vrouw toegevoegd in zaak tegen Weinstein

Filmproducent Harvey Weinstein is aangeklaagd voor verkrachting of aanranding van een derde vrouw. De openbaar aanklager in Manhattan heeft drie nieuwe beschuldigingen van seksueel misbruik toegevoegd aan de tenlastelegging, zo maakte hij maandag bekend.

Weinstein wordt onder meer beschuldigd van gedwongen seksuele handeling bij een vrouw in 2006. Haar naam is niet bekendgemaakt. Op de nieuwe aanklachten staat een straf van minimaal tien jaar, met een maximum van levenslang, aldus de aanklager. Volgens hem gaat het om een van “de ernstigste seksuele misdrijven” die het strafrecht van New York kent. “Deze aanklacht is het resultaat van de buitengewone moed van de slachtoffers die naar buiten zijn gekomen.”

De 66-jarige Weinstein werd in mei gearresteerd wegens aanklachten van seksueel misbruik van twee andere vrouwen, in 2004 en 2013. Hij is op borgtocht vrijgelaten, maar draagt een enkelband en mag de staten New York en Connecticut niet verlaten.

#MeToo

Zeven maanden voor Weinstein zich aangaf waren de eerste openlijke beschuldigingen van seksueel wangedrag door de beroemde Amerikaanse producent aanleiding tot de wereldwijde #MeToo-beweging. Meer dan zeventig vrouwen hebben Weinstein beschuldigd van seksueel wangedrag.

Lees ook over dit onderzoek van The New York Times: Zij verbraken het zwijgen, hoe gaat het nu met ze?

Hij heeft zelf steeds gezegd onschuldig te zijn. De aanklager uit New York roept slachtoffers van misbruik door Weinstein op zich te melden. “Er is nog steeds tijd voor streven naar gerechtigheid.” Het onderzoek naar Weinstein gaat nog verder.

Ook in de zaak van de derde vrouw zal hij zijn onschuld bepleiten, aldus zijn advocaat volgens AP. “Hij verwacht dat hij volledig zal worden vrijgepleit.” Weinstein moet maandag 9 juli voorkomen.