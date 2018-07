270.000 Syriërs vluchten voor offensief in het zuidwesten van Syrië

Het aantal vluchtelingen in het zuidwesten van Syrië is opgelopen naar 270.000. Dat zegt een woordvoerder van de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR tegen persbureau Reuters. Het regime van de Syrische president Assad is met steun van de Russische luchtmacht begonnen aan een offensief om de provincie Deraa terug te veroveren op rebellen van het Vrije Syrische leger en terreurgroep Islamitische Staat.

Binnen een week hebben ruim twee keer zoveel Syriërs hun huis verlaten. Tienduizenden burgers trekken richting de grens met Jordanië en de door Israël bezette Golanhoogten, waar volgens hulporganisaties een humanitaire crisis dreigt. De VN waarschuwden vorige week nog voor een “catastrofe” in de regio. De twee landen weigeren hun grens open te stellen. De Israëlische premier Netanyahu stuurde zondag nog extra tanks en artillerie naar de Golanhoogten om de grens met Syrië de beschermen.

Onderhandelingen wapenstilstand

Jordanië hoopt met Rusland een wapenstilstand te kunnen bewerkstelligen. De Jordaanse minister van Buitenlandse Zaken reist dinsdag naar Moskou om met zijn Russische ambtsgenoot Sergej Lavrov over het opgelaaide geweld in Zuid-Syrië te praten. Volgens het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten, een monitorgroep gevestigd in het Verenigd Koninkrijk, zijn Russische gevechtsvliegtuigen medeverantwoordelijk voor de dood van meer dan honderd burgers die tijdens het Deraa-offensief bij bombardementen om het leven zijn gekomen.

In de regio was tot voor kort een de-escalatiezone ingesteld, uitonderhandeld door zowel Rusland als de Verenigde Staten. Maar nu Assad andere brandhaarden zoals Oost-Ghouta heeft opgeruimd, kan de Syrische president zijn aandacht richten op de laatste verzetshaarden in het zuiden.