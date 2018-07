WK-vooruitblik, dag 18: Strijd der Latijns-Amerikanen, België tegen Japan

20.00 uur: Brazilië- Mexico

De favoriet tegen de outsider. Vijfvoudig wereldkampioen Brazilië treft in Mexico een gevaarlijke tegenstander. Natuurlijk, de Mexicanen maakten zich in hun laatste groepswedstrijd belachelijk tegen Zweden (0-3), maar daar tegenover staat de 1-0 zege op Duitsland, met uitstekend spel. De Brazilianen wonnen hun laatste twee groepsduels na de halve zeperd in de openingswedstrijd tegen Zwitserland (1-1). Het zal ongetwijfeld een verhitte middag worden in de Samara Arena.