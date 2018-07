WK voetbal dag 17: Spanje uitgeschakeld, Rusland door naar kwartfinales

Spanje is uitgeschakeld. Een afgang voor het land dat in 2010 nog het WK won en drie keer een EK won. Rusland heeft met na verlenging met strafschoppen (1-1, 4-3) gewonnen.

Rusland is op een WK nooit verder gekomen dan de groepsfase. Een keer bereikte de ploeg de halve finales op een EK. Dit is duidelijk het WK van de underdogs. Eerder werd wereldkampioen Duitsland al uitgeschakeld, net als Portugal en Argentinië.

Rusland eindigde in de groepsfase in poule A met 6 punten op plek twee achter Uruguay. Het gastland van het WK won van Saoudi-Arabië (5-0) en Egypte (3-1), maar werd van het veld gespeeld door Uruguay (3-0). Spanje eindigde in poule B met 5 punten op de eerste plek voor Portugal, dat gisteren werd uitgeschakeld.

In de openingsfase in het Loezjniki-stadion in Moskou werd nog redelijk fel gespeeld. Beide ploegen leken aan elkaar gewaagd. Na zo’n tien minuten speeltijd kreeg Sergio Ramos de bal in het strafschopgebied uit een vrije trap van Marco Asensio, maar werd omvergeworpen door een soort rugbytackel van de Rus Sergej Ignasjevitsj, die vervolgens per ongeluk zelf de bal in eigen doel schoot.

Rusland was door het tegendoelpunt behoorlijk van slag. Na de 1-0 was vooral Spanje aan de bal en kwam Rusland er weinig aan te pas.

Artjom Dzjoeba kopte even later in het strafschopgebied de bal tegen de arm van Piqué, waarna scheidsrechter Björn Kuipers de bal op de stip legde. Dzjoeba schoot de bal er strak in en bracht een saluut uit naar het publiek.

De Russische bondscoach Stanislav Cherchesov wilde Dzjoeba aanvankelijk niet opstellen, maar heeft dat onder druk van de andere Russische spelers toch gedaan. Een goede keus, zo bleek. Spanje speelde na de 1-1 aanvallend en kreeg binnen vijf minuten meerde kansen, Rusland was gevaarlijk op de counter. Bij rust bleef het 1-1.

De tweede helft was niet bijzonder spannend. Spanje was meer aan de bal en bleef aanvallen, maar kwam aan scoren niet toe. Rusland wachtte vooral af en verdedigde. Andres Iniésta, die in de tweede helft het veld in kwam, kreeg rond de 82ste minuut een grote kans, maar opnieuw lukte het niet. In de laatste minuut voor het fluitsignaal kreeg Rusland nog een kans, maar het bleef 1-1 na 93 minuten speeltijd.

In de verlenging werd niet veel beter gespeeld. Spanje domineerde, Rusland maakte een vermoeide indruk. Rodrigo maakte in de 108ste minuut nog bijna een doelpunt, maar ook hij had geen geluk. In de laatste minuten kreeg Spanje nog bijna een penalty, maar scheidsrechter Kuipers besloot dat er doorgespeeld mocht worden. Het werd uiteindelijk strafschoppen.

Rusland schiet er vier strafschoppen in, Spanje maar twee. Koke en Iago Aspas missen van elf meter. Het is pijnlijk voor het land dat al jaren bij de top van de wereld hoort. Om 20:00 uur speelt Kroatië tegen Denemarken.