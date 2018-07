Verstappen pakt in Oostenrijk vierde overwinning van carrière

Het was zoeken naar beeld van hem. Van zijn banden. Om hem heen waren grote meneren van de Formule 1 noodgedwongen naar binnen gegaan voor nieuwe, omdat ze onhandelbaar waren geworden door grote blaren op het rubber. Toen hij, raceleider Max Verstappen, dan eindelijk weer te zien was, kwamen er ijzig kalme woorden over de boordradio: “Ik voel me prima, maak je niet druk.” De 20-jarige Nederlander reed daarna onbedreigd naar de vierde grand-prixoverwinning uit zijn carrière.

Het was een bijzondere en een vreemde overwinning. Bijzonder, want het was de thuisrace van zijn team Red Bull in Oostenrijk, op een circuit dat de naam van het energiedrankje draagt. Bijzonder ook, omdat het bijna een race in Nederland leek; meer dan tienduizend Nederlanders zaten op een speciale tribune, een zee van oranje. Een nieuw hoogtepunt van ‘Maxmania’, er was zelfs een speciale camping ingericht waar hij na de kwalificatie van zaterdag nog even langskwam en door een volle tent werd toegezongen.

Juist voor die grote groepen Nederlandse fans ging het tot nu toe in zijn carrière nog vaak mis. Denk aan Spa, België, vorig jaar. Toen kwam Verstappen tot stilstand met zijn auto voor een tribune vol oranje en viel hij uit. Barcelona eveneens, toen zovelen hoopten op het succes van het jaar eerder, toen Verstappen als jongste ooit zijn eerste grand prix won: botsing in de eerste bocht, einde race. En, jawel, Oostenrijk een jaar voor dit succes: botsing in bocht één, de vele Nederlandse fans hadden hem niet eens voorbij zien komen.

Chaos

Tegelijkertijd was een vreemde race omdat Verstappen deze eigenlijk niet kunnen winnen. De auto van Red Bull bleek, net als voorgaande jaren, niet goed mee te komen met de twee andere topteams (Ferrari en Mercedes) op het korte circuit in Spielberg. Te weinig vermogen van de Renaultmotor op de grote rechte stukken. De kwalificatie van zaterdag eindigde voor Red Bull dan ook met een teleurstellende vijfde (Verstappen) en zevende startplek (Ricciardo). Er was ‘iets’ nodig, zo zei Verstappen die dag, om het podium nog te halen.

Dat ‘iets’ kwam, meer dan dat nog. Verstappen schoof al een plekje op de startrij op na een straf voor Sebastian Vettel (Ferrari) en kwam na chaotisch getouwtrek in de eerste ronde op een derde plek terecht. Vervolgens viel Mercedes-coureur Valtteri Bottas voor hem uit met een versnellingsbakprobleem en ging het beste team van de Formule 1 net als in Australië eerder dit jaar de fout in met de pitstopstrategie voor WK-leider Lewis Hamilton. Terwijl Red Bull en Ferrari een zogenoemde ‘virtual safety car’ en de daaropvolgende langzaam rijdende menigte auto’s benutten voor hun enige pitstop, bleef Hamilton doorrijden. Tot overmaat van ramp zou hij later net als teamgenoot Bottas uitvallen met een probleem en hij eindigde zo voor het eerst in 33 races niet in de punten.

Banden sparen

De vierde overwinning van Max Verstappen was er een van grote mazzel, dat zal hij zelf ook wel erkennen; effectief had hij maar één inhaalactie nodig. Maar hij liet wederom blijken waarom hij bekendstaat als een coureur die ijzersterk met zijn banden om kan gaan. Terwijl ploeggenoot Ricciardo - later uitgevallen - nog een tweede keer naar binnen moest voor nieuwe banden, bleven de banden van Verstappen ronde na ronde intact. Hij reed keurige rondetijden, veelal precies gelijk aan de vorige. De Ferrari’s van de uiteindelijke nummer twee Kimi Raikkonen en nummer drie Sebastian Vettel kwamen op het einde van de race nog dichtbij, maar het was precies uitgekiend.

Voor Verstappen was de overwinning de derde podiumplek op rij, iets wat hij nog niet eerder in zijn carrière deed. In Canada werd hij derde, vorige week in Frankrijk tweede. Hij wilde maar wat graag de critici de mond snoeren over zijn rijstijl, komt er graag elke race na het debacle in Monaco nog even op terug. Sportief gezien haalt hij de laatste weken zijn gelijk.

Belangrijker nog: hij heeft door de chaotische race in Oostenrijk de aansluiting in het klassement om de wereldtitel weer gevonden. Hij ging door het uitvallen van Bottas de Fin voorbij naar plek vijf, en door Ricciardo’s uitvalbeurt staat hij nog maar drie punten achter op de Australiër op plek vier en acht op nummer drie Raikkonen. Vettel gaat weer aan de leiding met 146 punten, eentje meer dan Hamilton.