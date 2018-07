Turkse politie zet traangas in bij Istanbul Pride

De Turkse autoriteiten hebben traangas ingezet tegen honderden betogers die zich zondag in de hoofdstad hadden verzameld ter viering van de Istanbul Pride. Dat meldt persbureau AP. Het is het vierde jaar op rij dat de de Pride-week in Turkije werd verboden.

Deelnemers trokken al scanderend met regenboogvlaggen langs een van Istanbuls bekendste straten, Istiklal Avenue. Daar lazen ze een verklaring voor aan de pers: “We erkennen de legitimiteit van dit verbod niet, het is comedy.” Na het voorlezen van de verklaring droeg de politie de menigte op om uit elkaar te gaan, met de waarschuwing dat er anders ingegrepen zou worden. Tegen groepjes betogers die volgens de politie te langzaam uit elkaar gingen, werd traangas gebruikt. Ook werd gedreigd met de inzet van waterkanonnen.

Verbod sinds 2015

De gouverneur van de stad verbood de parade voor het eerst in 2015 omwille van “veiligheidsredenen”. Ook toen zette de politie traangas en waterkanonnen in om demonstraties te stoppen. Vorig jaar werden tientallen mensen opgepakt.

Extremistische groepen en terreurgroepen zouden tijdens de festiviteiten aanslagen willen plegen en de festiviteiten zouden “te gevoelig” liggen bij het publiek, zo luidt sindsdien steevast de beslissing van de lokale overheid. Toch proberen mensen ieder jaar om de straat op te gaan. Activisten noemden het verbod van de gouverneur dit jaar een schending van het vrije recht om bijeen te komen.

De Pride werd sinds 2003 zonder grote problemen jaarlijks in Istanbul georganiseerd. In 2014, het laatste jaar dat de parade gewoon door kon gaan, liepen nog zo’n 80.000 mensen mee. De Turkse overheid ontkent dat de LHBT+-groepen in het land gediscrimineerd worden.