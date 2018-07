‘Tour-organisatie weert Chris Froome’

Viervoudig winnaar Chris Froome mag niet meedoen aan de Tour de France die over een week begint. De Tour-organisatie weert de Britse renner vanwege de dopingzaak die nog altijd boven zijn hoofd hangt, zo meldt de Franse krant Le Monde. De Tour-organisatie heeft het nieuws nog niet bevestigd. Ploeg Team Sky zou bij het Franse Olympisch Comité CNOSF protest hebben aangetekend tegen de verbanning van Froome.

Le Monde baseert zich op een bron rond de Amaury Sport Organization (ASO), de eigenaar van de ronde. De ASO vreest dat het imago van de Tour besmet raakt als Froome zal deelnemen en heeft Sky per mail verboden om de Brit mee te nemen. De organisatie zou zich daarbij beroepen op artikel 29 uit haar eigen reglementen die een uitsluiting om dergelijke reden mogelijk maakt.

Volgens de Franse krant dient het beroep van Sky aanstaande dinsdag bij het Olympisch Comité. Er zou dan woensdag meteen duidelijkheid moeten zijn over de geldigheid van het besluit van de ASO. Sky had ook naar het internationale sporttribunaal CAS kunnen gaan maar de kans dat het beroep dan nog voor de start van de Tour, op 7 juli, zou worden behandeld is veel kleiner.

Salbutamol-zaak

Aanleiding voor de verbanning is een slepende zaak rond het middel Salbutamol. Bij Froome werd tijdens de Vuelta van vorig jaar een te hoge concentratie van het medicijn aangetroffen in zijn urine. Salbutamol is een middel dat gebruikt wordt door astmapatiënten en daarom in een beperkte hoeveelheid toegestaan. Froome verdedigde zich eerder door te stellen dat hij last heeft van astma en een zogeheten attest heeft voor gebruik van salbutamol.’

Hoe waarschijnlijk is de verdediging van Froome?: ‘32 pufjes lijkt me erg onwaarschijnlijk’

Er is nog altijd geen uitsluitsel over een eventuele straf voor Froome. Internationale wielerbond UCI heeft Froome de ruimte geboden zich te verdedigen. Dat proces duurt nu al maanden. Gedurende die periode is de Sky-renner, volgens de regels van de UCI en wereldantidopingagentschap WADA, niet geschorst. Froome startte daarom afgelopen mei in de Giro d’Italia. De Brit won die race na een wederopstanding in de laatste week uit ogenschijnlijk geslagen positie.

Froome zei daarop ook in de Tour te willen starten. De renner kan dit jaar in het illustere rijtje komen van coureurs die de ronde vijfmaal wisten te winnen (Eddy Merckx, Jacques Anquetil, Bernard Hinault en Miguel Indurain). “Het zou me heel zwaar vallen om niet te starten terwijl ik weet dat ik niet fout zit”, zei hij eerder. Oud-winnaar Hinault riep de renners op in staking te gaan als Froome zou meedoen.

De echtgenote van Chris Froome, Michelle, reageerde zondag op het bericht door de stellen dat haar man de Tour zal rijden, of de organisatoren dat nou proberen te verhinderen of niet.

Correctie (01-07-2018): Waar we eerder schreven dat de uitsluiting zou plaatsvinden op basis van artikel 28 uit de reglementen van de ASO, moet dat artikel 29 zijn.