Tientallen gewonden bij busongeluk in Duitsland

Bij een ongeluk met een touringcar nabij het Duitse Lübeck zijn zaterdagavond 46 mensen gewond geraakt. Het gaat vooral om kinderen, zo meldt de Duitse politie. Twee van de gewonden zijn in ernstige toestand afgevoerd naar het ziekenhuis, één van hen zou in levensgevaar verkeren.

In de bus zaten 48 mensen, voornamelijk kinderen en hun begeleiders. Ook twee ambulancebroeders raakten bij het incident gewond. Hulpdiensten rukten na de gebeurtenis massaal uit.

De bus vervoerde de kinderen vanaf een jeugdkamp en reed iets ten oosten van Lübeck, in het noorden van Duitsland, in op een ambulance. De bestuurder van de touringcar zou even daarvoor juist een auto hebben ontweken die had plaatsgemaakt voor de tegemoetkomende ziekenwagen. Hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren, is nog onduidelijk.

Inzittenden die ongedeerd bleven of slechts lichtgewonden raakten, zijn met een tweede touringcar naar huis vervoerd.