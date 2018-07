Stakingen openbaar vervoer voorlopig van de baan

Vakbond FNV Streekvervoer heeft zondagavond een akkoord bereikt over een nieuwe cao voor het streekvervoer. De staking die voor komende week was afgekondigd, worden daarom voorlopig opgeschort. De nieuwe cao moet nog wel voorgelegd worden aan de leden van de vakbond.

In het akkoord, dat tenminste voor 2,5 jaar geldt, is onder meer een stapsgewijze loonsverhoging van gemiddeld 3 procent opgenomen. Daarnaast krijgen werknemers een eenmalige uitkering van 650 euro. Ook over de arbeidsomstandigheden en de werkdruk is fors onderhandeld; chauffeurs en machinisten mogen niet langer dan maximaal drie uur achter elkaar zonder (plas)pauze rijden. Volgens de FNV erkenden werkgevers tijdens de onderhandelingen “de uitwassen in het streekvervoer die door jarenlange marktwerking en aanbestedingen” zijn ontstaan.

Lees ook het vragenstuk van NRC over de staking: Ov-staking: dit moet je weten

Afspraken over plaspauzes

Werkdruk was een belangrijk punt in de onderhandelingen. Maandenlang lagen vakbonden FNV en CNV overhoop met vijf vervoersbedrijven over de nieuwe afspraken voor het streekvervoer. Vakbonden wilden bijvoorbeeld plaspauzes in concrete afspraken vastleggen. Toen dat niet lukte, volgde in grote delen van het land een staking van het openbaar vervoer. Daarbij ging het onder meer om regionale bussen en treinen die uren stil stonden. Vanaf maandag was een nieuwe staking buiten de spits afgesproken. Deze wordt voorlopig opgeschort.

De nieuwe overeenkomst geldt voor zo’n 12.000 werknemers. De bonden hadden aanvankelijk een verhoging van 3,5 procent geëist.