Soedanese nieuwsradio zendt uit vanaf een Amsterdamse flat

Een schokkende onthulling was het, eind 2014: het bericht dat Soedanese regeringssoldaten in een dorp in Noord-Darfoer meer dan 200 vrouwen hadden verkracht. Human Rights Watch kwam met een vernietigend rapport, de Verenigde Naties moest door het stof. Maar de eerste die het nieuws naar buiten bracht, was de redactie van Radio Dabanga, gevestigd in de Amsterdamse Weesperflat.

Met 2,3 miljoen luisteraars wereldwijd doet Radio Dabanga niet onder voor Radio 1. „Maar als ik ’s ochtends in Bussum op de trein stap weet niemand wie ik ben”, lacht zendbaas Kamal Elsadig. In Soedan heeft alleen de regeringsradio van president Omar al-Bashir een groter luisterbereik. Onder al-Bashir, die door het Internationaal Strafhof wordt gezocht wegens oorlogsmisdaden, is de persvrijheid nihil, zegt Elsadig, die tot tien jaar geleden voor een onafhankelijke krant in Soedan werkte. „Terwijl de hele wereld over Darfur schreef, was er binnen Soedan niemand die erover berichtte.”

Vandaar dat Dabanga in ballingschap uitzendt, vanuit Amsterdam. Elke dag verzorgt de zender een nieuwsuitzending op de radio die tweemaal per dag te horen is in Soedan. Er is een teletekst-achtig televisiekanaal dat per satelliet ontvangen kan worden, en de zender deelt nieuws via WhatsApp en Facebook. Producties worden overdag gemaakt, ’s nachts via tussenstationnetjes doorgeseind om de Soedanese censor te omzeilen, en de volgende ochtend uitgezonden.

Free Press Unlimited wil verzelfstandiging

Nu komt de zender geld te kort. „Het maken van kortegolfradio op grote afstand is duur”, zegt Nouska du Saar van Free Press Unlimited, dat Dabanga van geld voorziet en met de zender het pand aan de Weesperstraat deelt. Ook politieke keuzes spelen een rol: „We zien dat overheden wegens het migratievraagstuk willen samenwerken met het Soedanese regime, en dat ze onder andere daarom minder bereid zijn een onafhankelijke, kritische radiozender te ondersteunen.” Bovendien wil Free Press Unlimited dat de zender volledig zelfstandig wordt. Een daartoe opgezette crowdfunding-actie loopt tot zaterdag 7 juli.

Radio Dabanga is niet het enige radiostation dat door Free Press Unlimited wordt ondersteund. In Zuid-Soedan ondersteunt de organisatie Radio Tamazuj, dat vanuit een naburig land uitzendt. Vorig jaar kwam de organisatie in opspraak omdat ze de vrijheid van Tamazuj zou hebben beknot. Dat speelt bij dit plan geen rol, benadrukt Du Saar: „Het doel Dabanga en ook Tamazuj onafhankelijk te maken bestond al langer.”

Du Saar wijst naar het Iraanse radiostation Zamaneh, dat net als Dabanga gevestigd is in Amsterdam. Die zender werd met hulp van Free Press Unlimited opgericht door Iraanse vluchtelingen en staat sinds 2015 op eigen benen. Radio Nederland Wereldomroep, dat eerder radiostations in ballingschap stimuleerde, is daar grotendeels mee gestopt. De organisatie legt zich nu toe op digitale media.

In Afrika is radio koning

In een land verstoken van vrije televisie en kranten is de radio koning. Vooral in Afrika, waar de infrastructuur gebrekkig is en andere media prijzig zijn, blijft radio met afstand de grootste informatiebron, bevestigde onderzoeksbureau Afrobarometer onlangs. De almacht maakt het medium soms omstreden.

Dat biedt voor kritische berichtgeving een uitkomst. Toen vorig jaar cholera uitbrak en het Bashir-regime in de ontkenning schoot, hielp Radio Dabanga de epidemie in kaart te brengen, vertelt Du Saar. „En we lieten dokters inbellen, die konden vertellen hoe je water infectievrij kunt maken en hoe je zieken kunt helpen.”

Voor nieuws valt de zender terug op een netwerk aan anonieme correspondenten en ongevraagde tips. Via het WhatsApp-nummer komen dagelijks honderden meldingen binnen – zo veel dat de zender nu een chatbot ontwikkelt om snel het belangrijkste nieuws uit alle berichten te filteren.

Behalve tips regent het vaak complimenten en vragen, zegt Elsadig. Lachend: „We werden een keer gebeld door een chauffeur die in Noord-Darfoer met zijn auto verdwaald was. Of wij hem de weg konden vertellen. Zoveel vertrouwen mensen dus op ons.”