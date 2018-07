Politieke crisis in Duitsland laait opnieuw hoog op

De politieke crisis in Duitsland is zondag verder verscherpt. Bondskanselier Merkel (CDU) en haar minister van Binnenlandse Zaken Seehofer (CSU) zijn er dit weekeinde niet in geslaagd hun meningsverschil over het vluchtelingenbeleid uit de weg te ruimen. Het voortbestaan van de regering-Merkel is daardoor onzeker. De bondskanselier noemde de situatie „zeer ernstig”.

Lees ook Dit is de man die Merkel het laatste zetje kan geven

Seehofer, behalve minister ook leider van de CSU, zou volgens Duitse media hebben aangekondigd hij dat zowel zijn ministerschap als de leiding van zijn partij wil opgeven. Hij is ontevreden over de afspraken die Merkel donderdag en vrijdag op de EU-top in Brussel heeft gemaakt. Dat zei hij zondag volgens Duitse media in een besloten crisisberaad met de top van zijn partij in München.

Zondagavond om 23.00 uur was het urenlange CSU-beraad over het hoog opgelopen conflict nog gaande. Het bestuur van Merkels CDU was bijeen in Berlijn, in gespannen afwachting van wat de Beierse zusterpartij zou besluiten. Tegen Merkels zin zou Seehofer willen vasthouden aan zijn voornemen om asielzoekers die al in een ander land zijn geregistreerd, meteen aan de Duitse grens te laten terugsturen.

Merkel is tegen zo’n eenzijdig Duits optreden, dat andere landen met problemen zou opzadelen. Zij streeft naar afspraken in Europees verband. Haar partijbestuur steunt haar daarin. Een gesprek van vier uur tussen Merkel en Seehofer, zaterdagavond in de kanselarij in Berlijn, leverde niets op.

Als Seehofer als minister van Binnenlandse Zaken uitvoering geeft aan een maatregel waar de bondskanselier tegen is, zal zij er vermoedelijk toe overgaan hem te ontslaan. Dat zou kunnen leiden tot het vertrek van de CSU uit de coalitie en een breuk tussen de zusterpartijen CDU en CSU.

De twee partijen trekken al bijna zeventig jaar samen op en vormen een gezamenlijke fractie in de bondsdag. Op de conservatievere CSU kan alleen gestemd worden in Beieren, op de veel grotere CDU in het hele land, behalve in Beieren.

Al weken wankelt de coalitie van CDU, de CSU en SPD door de onenigheid over het al dan niet eenzijdig terugsturen van asielzoekers. Hoewel hun aantal in Duitsland sterk is gedaald, stelt de CSU de kwestie centraal in haar campagne voor de deelstaatverkiezingen in oktober.

De CSU vreest dat ze haar absolute meerderheid in Beieren kwijtraakt door de sterke opkomst van de anti-immigratiepartij AfD. Door zich af te zetten tegen Merkel hoopt de CSU kiezers terug te winnen. De machtsstrijd met Merkel heeft de CSU afgelopen weken een „eindspel om de geloofwaardigheid” genoemd. Peilingen wijzen er niet op dat de scherpe koers van de CSU goed valt bij de kiezers.