Opnieuw reddingsboot met vluchtelingen naar Spanje

Een reddingsboot met zestig migranten mag in Spanje aanmeren nadat Italië en Malta het schip weigerden. Een woordvoerder van de Spaanse premier Pedro Sánchez zei volgens persbureau AP dat de reddingsboot ‘Open Arms’ – die onder Spaanse vlag vaart - in Barcelona welkom is.

De actiegroep ‘Proactiva Open Arms’ redde de migranten voor de kust bij Libië. Italië en Malta maakten meteen duidelijk dat het schip bij hen niet welkom was. Burgemeester Ada Colau van Barcelona tweette vervolgens dat haar stad klaar stond de boot te ontvangen. Ze verzocht premier Sánchez haar in staat te stellen “levens te redden” zodat Spanje niet medeplichtig zou zijn aan het “doodsbeleid” van Matteo Salvini, leider van een Italiaanse antimigratiepartij en minister van Binnenlandse Zaken.

Na goedkeuring van de Spaanse regering koerst de reddingsboot nu richting de Spaanse kust. Daar zal deze naar verwachting woensdag aankomen. ‘Open Arms’ is het derde schip dat geweigerd wordt door de Italianen. Begin juni besloot de Italiaanse regering dat de Aquarius en haar 629 migranten niet welkom waren.

Europese verdeeldheid

Het debat rondom de vraag of en hoe migranten in Europa moeten worden opgevangen, is de afgelopen weken opnieuw flink opgelaaid. De Italiaanse regering meent dat een onevenredig groot deel van de last voor de opvang in haar land ligt, omdat veel migranten daar eerste voet aan bodem zetten. Salvini tweette dan ook dat de reddingsboot Open Arms het “kon vergeten aan te meren in een Italiaanse haven”.

Stop alla mafia del traffico di esseri umani: meno persone partono, meno persone muoiono.

#chiudiamoiporti https://t.co/mFrbEXNTHq Questa nave @openarms_fund si trova in acque Sar della Libia, porto più vicino Malta, Ong e bandiera della Spagna: si scordino di arrivare in un porto italiano.Stop alla mafia del traffico di esseri umani: meno persone partono, meno persone muoiono.

De socialistische regering van de Spaanse premier Sánchez dringt er bij andere EU-landen juist op dat migranten behandeld moeten worden in overeenstemming met het internationaal recht. De Duitse bondskanselier Angela Merkel maakt zich - onder druk van haar Bavariaanse zusterpartij CSU - hard voor een EU-brede oplossing.

Migratietop EU

Op zaterdag meldde persbureau Reuters dat het een brief van Merkel had ingezien die het resultaat zou zijn van de EU-migratietop van deze week. In deze brief noemde de bondskanselier veertien EU-landen die bereid zijn migranten op te nemen die zich in eerste instantie in een ander EU-land hebben gemeld.

Dit is belangrijk voor landen zoals Italië, omdat nieuwkomers zo beter verdeeld kunnen worden over Europa. In de brief noemde Merkel ook Hongarije, Polen en Tsjechië; landen die er lange tijd tegen waren om asielzoekers te verdelen over de Europese Unie.

Op de migratietop spraken EU-leiders ook over gesloten opvangcentra waar een snelle schifting kan worden gemaakt tussen arbeidsmigranten en oorlogsvluchtelingen.