Natuurbranden in Brabant verwoesten meerdere hectare natuur

In de provincie Brabant woedden zondag zondag meerdere forse natuurbranden. In de omgeving van Budel is ten minste een paar hectare grasland weggebrand, meldt de brandweer. De brand is overgeslagen naar een aangrenzend stuk bos.

De brandweer probeert het vuur in Budel, in het zuid-oosten van de provincie, onder controle te krijgen door de brand zich “gecontroleerd” te laten ontwikkelen tot aan nabijgelegen wegen. De brandweer noemt de brand in Budel op dit moment zorgelijk omdat het vuur is overgeslagen op hoge begroeiing, die lastiger te blussen is dan lager gras.

Eerder op de dag brak in Casteren, tevens nabij de grens met België, ook een forse brand uit. Het vuur laaide daar ‘s middags toch opnieuw weer op, maar is in principe onder controle. Bij het blussen zijn twee blusvoertuigen ingezet. Hoeveel hectare grond is beschadigd, is nog onduidelijk.

Inzet van drones

Ook in Alphen werd zondag een hectare bosgrond verwoest. Daarbij moesten vier blusvoertuigen uitrukken, meldt Omroep Brabant. Voor alle branden geldt dat het nog onduidelijk is of de branden door de droogte zijn ontstaan of per ongeluk zijn aangestoken, bijvoorbeeld door een brandende sigaret. Mogelijk wordt later op de dag een drone-team ingezet om de branden in Brabant vanuit de lucht verder in kaart te brengen. De brandweer adviseert omwonenden om in verband met rookontwikkeling om uit de buurt te blijven.

Door de aanhoudende droogte waarschuwde de brandweer vorige week al voor natuurbranden. Voor de provincies Gelderland, Zeeland en delen van Noord-Holland en Brabant gold vrijdag al de fase ‘extra alert’, vroeger nog code oranje. Bij zeer grote branden kan soms Defensie worden ingeschakeld. Dat gebeurde eerder op de dag bij het blussen van een grote brand bij een afvalverwerker in Hengelo.

De locaties van de natuurbranden: