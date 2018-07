Maxmania op de Red Bull Ring

Hij weet nog hoe sneu hij het vond, vorig jaar. Vijfduizend mensen in het oranje op de Max Verstappen-tribune, speciaal naar Oostenrijk gekomen voor de Nederlandse coureur. Was zijn race al na één bocht voorbij, meer dan een stipje in de verte was hij niet geweest voor al die fans. Zaten ze daar.

Toen was Jeroen Huis in ’t Veld (38) er zelf bij, dit jaar moet hij via de appgroep meekrijgen dat het een „uitzinnig feest” is. „Het is die fans fantastisch gegund.”

De vijfduizend Nederlanders van 2017 in Spielberg, ongeveer een uurtje van Graz, waren er in 2018 opeens bijna twintigduizend. Eén Max Verstappen-tribune werden er twee, tienduizend fans in totaal, en verderop zaten er – overdekt – nog eens drieduizend. Aan de overkant, tussen de andere toeschouwers, nog eens vier- à vijfduizend. Een nieuw hoogtepunt in de ‘Maxmania’. De Nederlanders werden in Oostenrijk beloond met de vierde grand-prixoverwinning van Verstappen in zijn carrière.

Het was Huis in ’t Veld – geboren Raaltenaar, woonachtig in Groningen – die met zijn bedrijf Sportstadion in 2016 aan de basis stond van het ‘Oranjeleger’ bij Europese Formule 1-races. „Red Bull wilde meer mensen op de eigen Red Bull Ring in Oostenrijk krijgen. Red Bull Nederland had gesproken met het management van Max, en Raymond [Vermeulen, Verstappens manager], die ik al jaren ken, had gezegd: praat eens met Jeroen, die heeft altijd goede ideeën.”

Huis in ’t Veld organiseerde al reizen naar Formule 1-races, maar ze zochten „meer fans en creativiteit”, waarna het idee voor een concepttribune kwam. „We hadden bedacht vijfhonderd Nederlanders naar Oostenrijk te krijgen om bij elkaar te zitten. De kaarten waren binnen een dag uitverkocht. Red Bull geloofde het niet en vroeg of we nog eens vijfhonderd tickets wilden proberen. Die waren net zo snel weg.”

Max Verstappen viert zijn overwinning in Oostenrijk. Foto Vladimir Simicek/AFP

De zegen van het circuit hadden ze: als de tribunes maar vol waren. Een jaar later zaten er vijfduizend mensen.

Waterleiding

Voor de grand prix van dit jaar werd het nog grootser aangepakt. De camping op het land van een Oostenrijkse boer, met eigen tentjes, wat dixies en mobiele douches, werd een festivaldorp.

Met een speciaal aangelegde waterleiding, en luxe tenten en hutjes te huur. Er was een grote tent waar voetbal gekeken werd en artiesten – „niet heel grote hoor” – langskwamen. En een heuse campingwinkel: tentharingen, condooms.

Voor het dorp werd nauw samengewerkt met Verstappen en zijn team. „Hij grapte al dat hij dan wel de burgemeester wilde worden van zijn dorp.” Verstappen zelf kwam zaterdag, na de kwalificatie, in de festivaltent langs om op het podium door duizenden fans te worden toegezongen.

Er is niet een prototype Verstappen-fan, zegt Huis in ’t Veld. „Er gaat van alles naar zo’n race. Vaders met zonen, vriendengroepen, zakenlieden, mannen die komen om zich klem te zuipen. Alles komt bij elkaar.”

Maar in het buitenland kijken ze met grote interesse naar ‘de Nederlandse fan’. Huis in ’t Veld vertelt hoe hij al meerdere keren bij Formule 1-eigenaar Liberty Media in Londen is langsgeweest om te praten over entertainment en beleving rond grands prix – een speerpunt van de Amerikanen die de macht over de koningsklasse van de autosport vorig seizoen overnamen van Bernie Ecclestone.

Zo komt er in Hongarije, eind juli, geen Max Verstappen-tribune, maar een ‘orange experience’, zegt Huis in ’t Veld. „Niet zozeer om Max te passeren, maar om te kijken of het Oranjelegioen ook een feest kan verzorgen dat niet meteen de verwachting wekt dat hij eraan meewerkt. Het is een soort testlab: wat zouden we kunnen doen dat nog niet eerder is vertoond? Dus in Boedapest komt er bijvoorbeeld een deejay midden op de tribune te staan, wordt er Bengaals vuurwerk afgestoken.”

Europese toer

Dit staat los van de Verstappentribunes die deze zomer nog langs de Europese Formule 1-circuits zullen staan. In Hockenheim over drie weken: een paar duizend man. In Spa, eind augustus, dik vierduizend. Nog los van de vele andere duizenden Nederlandse fans die naar het circuit in de Ardennen zullen trekken.

Op het circuit van Silverstone in Engeland, waar volgende week gereden wordt, wilde de organisatie volgens Huis in ’t Veld ook per se íets doen. Dus zitten ook daar een paar honderd Nederlandse fans bijeen op een tribune. „De Engelsen willen begrijpen waarom we dit doen, hoe we die sfeer krijgen. Net als iedereen, zijn ze ook daar op zoek naar meer beleving. Misschien dat we in de toekomst ook iets voor Lewis Hamilton kunnen regelen.”