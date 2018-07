Mathieu van der Poel wint NK wielrennen voor mannen

Mathieu van der Poel heeft het NK wielrennen op de weg gewonnen in het Brabantse Hoogerheide. De in België geboren Nederlandse veldrijder reed één keer weg bij de kopgroep, maar kreeg de achtervolgers aanvankelijk niet van zich af gereden. Uiteindelijk werd het toch nog een massasprint.

Het was een aantrekkelijke koers, met een verrassend einde. Nummer twee werd Danny van Poppel en op drie eindigde titelverdediger Ramon Sinkeldam.

Jongste kampioen veldrijden

De 23-jarige Van der Poel, als wegrenner in dienst van Corendon-Circus, werd in 2015 de jongste wereldkampioen veldrijden ooit. Maar hij kan nog veel meer, zo blijkt. Alle sprinters reed hij eruit, waaronder Danny van Poppel, maar ook Dylan Groenewegen.

Van der Poel, die vlak bij de finishplaats Hoogheide is geboren, had voor het NK een hoogtestage gedaan. Daar heeft hij blijkbaar zijn uithoudingsvermogen getraind, want na zijn aanval vroeg in de wedstrijd, zat hij op het laatst nog vol energie.

Schouderpijn

René Hooghiemster viel al snel uit de kopgroep met knieklachten en Wilco Kelderman ging onderuit, waardoor hij vlak voor de start van de Tour de France, opnieuw last heeft gekregen van zijn schouder.