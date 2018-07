Marokko vraagt Nederland om uitleg uitspraken Blok

Demonstranten in een protest tegen de celstraffen voor de leiders van Hirak. Foto Mosa’ab Elshamy/AP

Marokko heeft de Nederlandse ambassadeur in Rabat gevraagd uit te leggen wat minister Stef Blok (VVD, Buitenlandse Zaken) bedoelde met uitlatingen over de hoge celstraffen die de leiders van de Rif-protestbeweging Hirak zijn opgelegd. Dat bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken zondag.

Blok zei woensdag dat die gevangenisstraffen “aan de hoge kant lijken”. Zo’n vijftig kopstukken van Hirak kregen tot twintig jaar cel. De protestbeweging probeert de corruptie van de Marokkaanse autoriteiten, en sociaaleconomische achterstelling van het Rif-gebied aan de kaak te stellen. Volgens de Marokkaanse regering brachten zij met hun protesten de staatsveiligheid in gevaar.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten dat Désirée Bonis “op ambtelijk niveau” is gevraagd “het debat over Marokko dat onlangs in de Tweede Kamer werd gehouden te duiden”. In dit debat werd de strafuitspraak besproken en zei Blok dat Marokkaanse Nederlanders die deze zomer naar Marokko willen afreizen voorzichtig moeten zijn. Het ministerie benadrukt wel dat de rechtsgang in Marokko nog niet is afgerond en dat het van belang is het hoger beroep af te wachten.

Reprimande

Lokale media interpreteren het Marokkaanse verzoek aan de Nederlandse ambassade als een reprimande. De site Medias24 meldt op basis van diplomatieke bronnen dat Marokko de uitspraken van Blok “onbegrijpelijk en onacceptabel” vindt. En volgens de site Hespress zouden Bloks woorden in de ogen van het Marokkaanse ministerie van Buitenlandse Zaken een “negatieve invloed hebben op de betrekkingen tussen de twee landen”.

De houding van de Marokkaanse regering ten opzichte van het Rif-verzet zorgt al langer voor spanningen tussen Rabat en Den Haag. Zo vroeg Marokko eerder dit jaar om uitlevering van de activist Saïd C., die zich schuldig gemaakt zou hebben aan drugshandel. Nederland besloot na langdurig diplomatiek getouwtrek mee te werken. Uiteindelijk stak de Nederlandse rechter, tot ongenoegen van Rabat, alsnog een stokje voor de uitlevering.

Lees ook:Rif-activisten in Nederland voelen zich niet veilig voor de Marokkaanse politieke repressie.