Veelzijdige kunstenaar Armando (88) overleden

De Nederlandse kunstschilder en beeldhouwer Armando is op 88-jarige leeftijd overleden in het Duitse Potsdam. Dat heeft de Armando Stichting laten weten. Naast schilder was Armando dichter, schrijver, film- televisie- en theatermaker.

Hij werd geboren als Herman Dirk van Dodeweerd in Amsterdam. Later veranderde hij zijn naam in Armando. Hij schreef jarenlang vanuit Berlijn columns voor NRC. Zijn leven en werk werden voor een groot deel bepaald door de Tweede Wereldoorlog en Kamp Amersfoort. Hij groeide op vlak bij het kamp en was elf jaar oud toen de oorlog begon. Later woonde hij in Amstelveen en Berlijn, waar hij in het oude atelier van de nazi-beeldhouwer Arno Breker werkte.

In zijn jonge jaren speelde Armando viool en was hij leider van een eigen combo ‘Ted’s Swingsextet’. Daarna vertrok hij naar Amsterdam om kunstgeschiedenis te studeren en begon hij met tekenen en schilderen.

Brand museum

In 2007 werd het Armando Museum in Amersfoort door een brand verwoest. Bijna de hele collectie ging daarbij verloren. Een deel van de geredde collectie werd overgebracht naar het Museum Oud Amelisweerd in Bunnik. De eerste tentoonstelling werd in 2014 geopend.