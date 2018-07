Israël stuurt extra tanks naar grens Syrië

Israël heeft op zondag extra tanks en artillerie naar de Golanhoogten gestuurd. Dat meldde de Israëlische premier Benjamin Netanyahu zondag. Het Syrische regime voert met steun van Rusland de strijd tegen zowel het Vrije Syrische Leger als IS steeds meer in het grensgebied met Israël en Jordanië.

Netanyahu zei zich niet te willen mengen in de Syrische oorlog, maar wel de grens te willen bewaken. “We zullen geen toegang tot ons grondgebied toelaten.” Israël mengde zich al eerder in de Syrische oorlog met luchtaanvallen op Iraanse doelen en Hezbollah milities.

Netanyahu zei ook dat Israël “voor zover mogelijk humanitaire hulp zal verlenen”. Door het offensief van Assads leger in de regio rondom Deraa – de stad waar in 2011 de Syrische revolutie losbarstte - zijn de afgelopen maand zo’n 120.000 mensen gevlucht. Zij zitten vast aan de grens met Jordanië en de door Israël sinds 1967 bezette Golanhoogten, meldde het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten vrijdag.

Extra hulp

Sinds 2016 biedt Israël humanitaire hulp aan Syriërs in het grensgebied, in de hoop de rust te bewaren. Het Israëlische leger zei dat deze hulp de afgelopen dagen is toegenomen nu er honderden Syrische vluchtelingen per dag bijkomen. Tegelijkertijd heeft Netanyahu gezegd geen van hen op te zullen nemen. Wel werden zes gewonde Syriërs, onder wie vier kinderen naar een Israëlisch ziekenhuis gebracht.

Ook Jordanië roert zich. Een deel van de massale vluchtelingenstroom beweegt zich richting de grens met het Jordaanse koninkrijk. Zondag zijn vredesonderhandeling tussen het Vrije Syrische Leger en Russische militaire afgezanten onder Jordaanse leiding weer opgepakt, nadat deze zaterdag werden onderbroken doordat de Russen volledige overgave eisten en het Vrije Syrische Leger niet in deze eis wilde meegaan. Hevige luchtaanvallen blijven ondertussen doorgaan rondom Deraa.