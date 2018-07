Franse topcrimineel ontsnapt met helikopter uit gevangenis

De bekende Franse crimineel Redoine Faïd is zondag opnieuw op spectaculaire wijze ontsnapt uit een Franse cel. Met behulp van een helikopter wist hij zich zondag te bevrijden uit een gevangenis ten zuiden van Parijs, zo meldt persbureau AFP.

Dat deed de 46-jarige Faïd met behulp van een helikopter en meerdere gewapende kompanen die het gevangenispersoneel afleidden. Zij hadden zich voor de ontsnapping bij de ingang van de gevangenis gemeld en de vrijlating van de crimineel geëist. Tegelijkertijd landde op de binnenplaats van het gevangeniscomplex een helikopter waarmee Faïd kon uitbreken.

Het vluchtvoertuig werd ongeveer zestig kilometer verderop gevonden, Faïd was al overgestapt op een auto. Bij de ontsnapping vielen zondag geen gewonden, schrijft de Franse krant Le Monde.

Springstof

Faïd zat een celstraf van 25 jaar uit voor een gewapende overval waarbij een politieagente om het leven kwam. In 2013 zat hij ook al vast, maar lukte het hem om met behulp van springstof vijf gevangenisdeuren op te blazen. Hij gijzelde daarbij meerdere bewakers en ging er uiteindelijk vandoor in een gereedstaande vluchtauto.

De ontsnapping in 2013 waarbij Faïd deel van de gevangenis opblies, droeg in eigen land verder bij aan de status van celebrity. Hij liet zich interviewen op televisie en kwam bekend te staan als de landelijke ‘knuffelcrimineel’. Voor de eerste ontsnapping publiceerde Faïd al een biografie, waarin hij onder meer uit de doeken deed hoe hij op jonge leeftijd al in met criminaliteit in aanraking was gekomen.