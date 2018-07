Defensie ingezet bij blussen grote brand Hengelo

Defensie helpt de brandweer in Twente bij het blussen van een grote brand bij een afvalverwerker. Een berg met vuilnis vatte daar zaterdagavond vlam en zonder hulp zou het mogelijk nog dagen duren voor het vuur onder controle is. De stank is volgens persbureau ANP tot op zo’n 50 kilometer te ruiken. Er is niemand gewond geraakt door de brand.

Het gaat om een brandende afvalberg van zo’n 200 bij 100 meter en 20 meter hoogte bij het bedrijf Twence. De brandweer spreekt van een “zeer grote brand”. Met blushelikopters wordt water uit het Twentekanaal geschept om over de vlammen uit te storten. De berg afval bestaat uit bedrijfsafval, voornamelijk hout en plastic.

Er is veel rookontwikkeling, met name in de richting van Deventer. De opstijgende rook zorgt voor verspreiding van de stank. Die is weliswaar vervelend, maar niet schadelijk voor de volksgezondheid, meldt de brandweer. Verhoogde concentraties schadelijke stoffen zijn niet gemeten. Er wordt door politie en brandweer wel aangeraden om ramen en deuren gesloten te houden.

Het is nog niet bekend wat de oorzaak is van de brand. Er wordt onderzocht of deze mogelijk is aangestoken.

Niet de eerste vuilnisbrand

De vuilnisbrand in Hengelo is de tweede in korte tijd bij een afvalverwerker. Afgelopen week vatte bij Attero in Bergen op Zoom een berg afval ook al vlam. De brandweer was daar uren aan het blussen voordat de brand onder controle was.

In Nederland is het in principe niet toegestaan om brandbaar afval te storten: daarvoor is een ontheffing nodig. Op de vuilnisbelt in Bergen op Zoom mag, door een ontheffing, wel tijdelijk bedrijfsafval worden gestort. Hoe dat precies zit bij Twence is nog niet bekend.

Natuurbranden

Los van de brand in Hengelo is de brandweer op verschillende plekken in het land dit weekend uitgerukt voor verschillende natuurbranden. Zondagochtend was het raak in het Brabantse Alphen, terwijl er zaterdag brand woedde in de Limburgse plaatsen Montfort, Nederweert en een bos rond Horn. Natuurgebieden zijn door het aanhoudend warme en droge weer kwetsbaar.