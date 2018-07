‘De wielersport blijkt niet in staat haar belangrijkste evenement te beschermen’

Iets meer dan een week voor de start van de 105de Tour de France, en nog steeds is er geen duidelijkheid over het lot van ’s werelds beste ronderenner Chris Froome, viervoudig eindwinnaar in Parijs. Christian Prudhomme wordt er gek van. Tijdens een interview van een klein uur op de burelen van de Amaury Sport Organisation (ASO) in de Parijse voorstad Boulogne Billancourt, loopt de frustratie nu en dan hevig op.

„Natuurlijk ben ik gefrustreerd”, zegt Prudhomme als het over Froome gaat. „De Tour is de grootste wedstrijd ter wereld. Dit kan niet.”

Al sinds op 13 december vorig jaar bekend werd dat bij de Brit tijdens de door hem gewonnen Ronde van Spanje van 2017 een dubbele concentratie van het astmamedicijn salbutamol in zijn urine werd gemeten, zijn advocaten van Team Sky, en ook van de internationale wereldwielerbond UCI, achter de schermen in een hevig juridisch steekspel beland waarvan niemand de uitkomst kent.

Omdat salbutamol geen dopinggeduide stof is, krijgt Froome net als iedereen in een dergelijke situatie de kans aan te tonen waarom die concentratie zo hoog was. In afwachting van die uitkomst heeft zijn werkgever Sky besloten Froome niet voorlopig te schorsen, en dus mag hij overal aan de start verschijnen. Ook in de Tour, hoewel de A.S.O. in 2008 een artikel aan de statuten toevoegde waarin staat dat ploegen en renners geweerd mogen worden als het imago van de organisatie in het geding komt. Dat artikel grijpt de organisatie nu aan in een poging Froome te weren. „Zie dat maar eens voor een hof aan te tonen”, zei sportrechtadvocaat Michiel van Dijk in een telefoongesprek.

Vijfde Tourzege

Eind mei won Froome voor het eerst in zijn carrière de Ronde van Italië en volgend weekend wil hij proberen voor zijn vijfde Tourzege te gaan, tot ontsteltenis van Prudhomme, die gaat beginnen aan zijn twaalfde Tour als baas van de wedstrijd.

„De situatie waarin we zijn beland is verschrikkelijk. Dit had nooit mogen gebeuren. In september is Froome al gecontroleerd en sinds december weten we daar allemaal van. We zijn nu bijna tien maanden verder, een paar dagen voor de start van de Tour, en we hebben nog geen antwoord van de autoriteiten [de wereldwielerbond UCI, red.]. Dat is onmogelijk! De regels moeten veranderen. David Lappartient [sinds september vorig jaar voorzitter van de UCI] heeft al veel ten positieve veranderd: dankzij hem is tramadol [een pijnstiller] vanaf 1 januari volgend jaar verboden, hij voerde röntgencontroles in om frames te contoleren op de aanwezigheid van motortjes. Ik snap wel: deze situatie kan hij niet zomaar veranderen, maar we moeten zorgen dat we hier nooit meer in terechtkomen. Ik weet niet of Froome vals heeft gespeeld of niet, en ik wil het ook niet weten. Maar wat ik wel weet is dat er onzekerheid is, twijfel, verdachtmakingen. En dat is niet goed. Niet voor Froome, niet voor de UCI, en ook niet voor de ASO.”

En dus ook niet voor uw geliefde race?

„Het is ronduit deplorabel!”

Ik heb artikel 29 van de A.S.O.-statuten voor u geprint, waarin staat dat u de macht heeft om renners en ploegen te weren als het imago van de Tour in het geding komt.

„Ik ga daar niets meer over zeggen dan ik een paar minuten geleden heb gedaan. Ik vind de situatie onhoudbaar, verwerpelijk.”

Inhoudelijk wil u niet reageren?

„De president van de UCI heeft gezegd dat het aan hem is om een oplossing voor dit probleem te zoeken.”

Maar u heeft de macht om Froome te weren, zoals u in 2008 deed met Astana?

„Ik heb genoeg gezegd, ik ga hier niet verder op in. Het enige wat ik kan zeggen is dat deze situatie verschrikkelijk is, en dat de autoriteiten veel eerder duidelijkheid hadden moeten verschaffen. De Tour is de belangrijkste en grootste wielerwedstrijd ter wereld, de enige wedstrijd die serieuze media-aandacht genereert. Het is al eerder gebeurd dat er vlak voor de start pas duidelijkheid kwam over een ploeg of een renner. Maar we zijn nu een paar dagen voor Le Grand Départ en we weten helemaal niks. Dat is onvoorstelbaar.”

Wat ik zo vreemd vind is dat u in het verleden Astana heeft geweerd, en ook Tom Boonen. Waarom doet u dat dan nu niet?

„Ik zeg hier niets meer over.”

Voor u persoonlijk dan. Deze zaak moet u toch niet koud laten. Ik zie een hoop frustratie op uw gezicht.

„Natuurlijk ben ik gefrustreerd! Jean-Etienne Amaury [ceo van de ASO] en ik hadden nooit kunnen zien aankomen dat we al sinds december in deze situatie zouden zitten. De wielersport is gek geworden, en dat moet iedereen zich heel goed realiseren. De sport is overduidelijk niet in staat om de belangrijkste wedstrijd van het jaar te beschermen. Te gek voor woorden.”

U bent de baas van de grootste wedstrijd ter wereld, maar u kunt niets uitrichten, alsof u aan de kant wordt geschoven door de UCI?

„Zo voelt dat totaal niet. Maar ik ga er verder niet meer op in.”

Nog even over Bernhard Hinault, de man die het peloton twee weken geleden opriep te gaan staken als Froome aan de start verschijnt.

„Bernhard is vijfvoudig winnaar van de Tour. Hij heeft het recht zoiets te zeggen.”

Het is oproer kraaien, en dat zou voor gevaarlijke situaties kunnen zorgen. Kunt u Froomes veiligheid garanderen?

„Renners zullen nooit staken, dat weet ik zeker. Ik wil mensen niet nog ongeruster maken dan ze al zijn. Ik wil een kalme race, sereniteit. We moeten geen slapende honden wakker maken. Bernhard Hinault is recht voor z’n raap, we weten dat hij ruw in zijn bewoording kan zijn. Maar wat hij zegt moet hij weten, hij is al sinds 2016 niet meer aan de A.S.O. verbonden. Ik wil sereniteit in de Tour, dat is het belangrijkst.”

Drie dagen na het interview met Prudhomme maakt de Franse krant Le Monde op basis van één anonieme bron binnen de A.S.O. bekend dat de organisator van de Tour de France de titelverdediger niet aan de start wil hebben. Team Sky geeft in een reactie aan dat besluit aan te zullen vechten voor het Arbitragehof van het Franse Olympisch Comité in Parijs, komende dinsdag om 9 uur. Voor dat Hof vocht Tom Boonen in 2009 met succes zijn uitsluiting aan. De A.S.O. wilde de Belg destijds weren vanwege diens cocaïnegebruik, omdat het imago van de A.S.O. in gevaar zou komen, maar dat standpunt bleek juridisch toen niet verdedigbaar.

De A.S.O. is deze zondag niet bereikbaar voor commentaar.