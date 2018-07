Messi in de Oostenrijkse provincie? Als het aan Keisuke Honda ligt wel

Met nauwelijks een palmares, een kleine achterban en een al even bescheiden stadion tussen de glooiende heuvels van Neder-Oostenrijk was SV Horn altijd een alledaagse voetbalclub in de derde divisie van het Oostenrijkse voetbal.

Totdat er in 2015 een groep Japanners arriveerde, afkomstig uit Settsu, een voorstad van Osaka. Ze vertegenwoordigden een groot familiebedrijf en wensten daarmee 49 procent van de clubaandelen te kopen. Die aandelenoverdracht, zeiden de drie broers, zou het begin van een opmars worden die na twee promoties zou moeten eindigen met deelname aan de Champions League in 2020.

Pardon, Lionel Messi en Cristiano Ronaldo in de Oostenrijkse provincie?

In Horn kenden ze de Champions League alleen maar van tv. Bovendien slagen zelfs de beste clubs van Oostenrijk er zelden in om zich voor het toernooi te kwalificeren. Laat staan de lokale trots van een 6.800 inwoners tellend dorp omringd door weidevelden op een uur rijden van Wenen. Wie bedenkt er zoiets?

Het antwoord leidt naar een van de populairste voetballers van Japan. Een creatieve middenvelder die ooit furore maakte op het middenveld bij VVV in Venlo, tegenwoordig in Mexico voetbalt en vorige week in Jekaterinenburg de 2-2 maakte tegen Senegal. Dat leverde Japan een kostbaar punt op, op weg naar de achtste finales, waarin het België treft.

Foto Christian Bruna/EPA Foto Christian Bruna/EPA Foto Christian Bruna/EPA

Commerciële voetbalscholen

Onzeker is of Keisuke Honda maandagavond tegen de Belgen in de basis staat. Zeker is wel dat de 31-jarige routinier de meest kleurrijke speler van Japan is. Niet alleen door zijn geblondeerde coupe en zijn avonturen bij VVV, CSKA Moskou en AC Milan. Ook dankzij zijn sportimperium Honda Estilo, met wereldwijd ruim zestig commerciële voetbalscholen en vierduizend leerlingen.

Bezoek zijn website en je ziet een voetballer in tenue én pak die kinderen voorspiegelt dat ze allemaal de kans hebben om hun dromen te verwezenlijken. Bijvoorbeeld via zijn scholen in Cambodja, China en Oeganda. Of via zijn academies in Japan en Los Angeles. Van ‘Big in Japan’ tot ‘California dreaming’: voor wie hard wil werken, gloort hoop. „Klaar voor de start? Jouw avontuur begint hier”, staat er op zijn website.

Bij een beginpunt hoort ook een eindpunt. En daarom strijkt de familie Honda in juni 2015 neer bij een club uit de derde divisie van het Oostenrijkse profvoetbal. SV Horn dus.

Is een jong talent rijp voor de stap naar Europa, dan is Oostenrijk het beoogde vervolgstation

In een geglobaliseerde voetbalwereld die tot steeds meer overnames heeft geleid, hebben de Japanners zich laten inspireren door het SK Beveren van na de eeuwwisseling. Beveren, nu Waasland-Beveren, was de club van de Ivorianen. Een bont gezelschap dat door de Franse directeur Jean-Marc Guillau werd ingevlogen om hen later voor het dubbele te verkopen. Spelers als Gervinho en Yaya Touré werden via België grootheden op het Afrikaanse continent.

Horn wordt een vehikel voor Japanse spelers. Is een jong talent rijp voor de stap naar Europa, dan is Oostenrijk het beoogde vervolgstation. Waarom niet Wiener Neustadt of SV Lafnitz? In Horn werkte toevallig een Japanse trainer, die Horn opperde toen hij hoorde dat Honda zich bij een Europese club wilde inkopen. Met de aandelenoverdracht zou tussen de 2 en 3 miljoen euro gemoeid zijn.

„In de toekomst zullen alle Japanse kinderen bij Horn willen spelen”, zei Keisuke Honda bij zijn eerste bezoek aan Horn. De setting had er een uit een fabel kunnen zijn. Nooit eerder hield een Japanse clubeigenaar, die ook nog eens bij AC Milan speelde, in het Japans een persconferentie in de VIP-lounge van de Waldviertler Volksbank Arena. „We willen Japanners hierheen brengen, maar ook Aziatische toeristen. Ons doel moet zijn om in de Bundesliga te spelen, en dan de Bundesliga te winnen.”

Sinds juni 2015 is in Horn het nodigde veranderd. Op reclameborden wordt geadverteerd met reizen naar Tokio, op de mouwen van het shirt door een Japanse matrassenfirma. In de rust van een wedstrijd trad eens een Japanse operazangeres in Dirndl op en bestuursfuncties zijn met een Oostenrijker én Japanner dubbel bezet. Honda’s neef Youji heeft er de dagelijkse leiding.

Foto Christian Bruna/EPA Yoji Honda

Foto Christian Bruna/EPA Foto Christian Bruna/EPA

Marge van Oostenrijks voetbal

Met zes Japanners die op een talentenjacht in Tokio werden gescout en onder leiding van de Japanse coach Masanori Hamayoshi, promoveerde Horn in het eerste seizoen van het Honda-tijdperk naar de tweede divisie. Veel bekijks trokken de wedstrijden niet: van de 4.000 plekken waren er gemiddeld 1.205 bezet. Het jaar erop volgde degradatie, het jaar daarop weer promotie. Al pendelend in de marge van het Oostenrijkse voetbal besloot de Japanse afdeling van het bestuur het doel om in 2020 Champions League te spelen neerwaarts bij te stellen. De Oostenrijkse tak had hen even laten dromen.

De Japanse selectie op dit WK telt geen spelers met een verleden in Oostenrijk. Maar als je Honda maandag in actie ziet, zal je toch even denken aan die provincieclub uit Horn, waar Japanners werken aan het Japanse elftal van de toekomst.

