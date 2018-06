Zij verbraken het zwijgen, hoe gaat het nu met ze?

In oktober vorig jaar deden ze voor het eerst hun verhaal over hun seksuele grenzen en hoe deze grof waren overschreden. Nu spreken twintig vrouwen (en enkele mannen) met The New York Times over #MeToo en reflecteren ze op hoe de beweging hun leven veranderde.

Lees hier hoe The New York Times slachtoffers van seksueel misbruik een stem gaf: How saying #MeToo changed their lives

“Alsof er een sluier van schaamte is opgelicht.” De 45-jarige actrice en auteur Gwyneth Paltrow verscheen op haar 22ste in een productie van filmbaas Harvey Weinstein, die inmiddels wordt gezien als de verpersoonlijking van deze vorm van machtsmisbruik. In een hotelsuite in Beverly Hills probeerde de producent nieuwkomer Paltrow naar zijn slaapkamer te lokken met een massage. Paltrow weigerde, maar werd gedwongen te zwijgen over het voorval. Bijna tien jaar later zou blijken dat Paltrow niet de enige was.

Structurele problematiek

Voor deze productie kwamen verslaggevers opnieuw in contact kwamen met mensen die zij eerder interviewden in het kader van #MeToo. Niet allemaal komen ze, zoals Paltrow, uit een omgeving waarin geld en faam een grote rol spelen. Dat maakt de special van The New York Times sterk: de structurele problematiek achter #MeToo is veel groter dan een filmproducer die zichzelf onaantastbaar achtte. Toch kwam de naam ‘Weinstein’ al snel symbool te staan voor seksueel misbruik en volgden onder andere een schorsing uit de Oscar Academy en een faillissement van The Weinstein Company. Amerika wist: Weinsteins kop moest eraf.

Andere geïnterviewde vrouwen maakten grensoverschrijdend gedrag mee in Silicon Valley, het Amerikaanse walhalla voor start-ups. Weer een ander werkte jarenlang als bediende in een chique restaurant in Manhattan en werd daar vaak betast. Maar allemaal weten ze: onze cultuur moet veranderen. Over het misbruik spreken dat zij zelf meemaakten, hoe moeilijk dat voor veel van hen ook was, was daartoe de eerste stap.

“Ik werd ‘s nachts wakker en zijn handen zaten overal aan mijn lichaam.” Naar aanleiding van de publicatie over #MeToo riep de Amerikaanse krant lezers op om ook hun verhalen in een filmpje te delen: