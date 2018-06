WK-vooruitblik dag 17: de eerste échte proef voor Rusland

Voor het toernooi werd het gastland niet gezien als kandidaat voor een plaats in de achtste finale, maar de Russen overleefden met gemak groep A door zeges op Saoedi-Arabië en Egypte. In het derde pouleduel werd kansloos verloren van Uruguay en die 3-0 nederlaag lijkt een voorbode voor uitschakelig door Spanje. Maar de ploeg van Fernando Hierro, de kortstzittende bondscaoch op dit WK, heeft nog niet kunnen overtuigen en wist alleen van Iran te winnen. Met 1-0.

20.00 uur: Kroatië - Denemarken

Kroatië is de belangrijkste outsider voor de wereldtitel. Dat kan gerust worden gesteld na drie overwinningen in groep D, op Nigeria, Argentinië en IJsland en een doelsaldo van +6. Met dank aan Luka Modric, Ivan Rakitic en Ivan Perisic, de drie beste Kroaten. Denemarken kan hier niet veel meer tegenover stellen dan Christian Eriksen, de spelverdeler van Tottenham Hotspur. En werklust, of zoals ze dat zelf noemen: Danish dynamite.