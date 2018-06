Wapenstilstand Zuid-Soedan kort na ingaan geschonden

Kort na het ingaan van het staakt-het-vuren in Zuid-Soedan is de vredesovereenkomst al geschonden. De oppositie beweert dat regeringstroepen kort na middernacht een aanval hebben uitgevoerd, aldus Reuters. Volgens persbureau AP meldt een regeringswoordvoerder dat juist de oppositie een offensief begon.

De woordvoerder van de oppositie meent dat regeringstroepen en rebellenmilities een “zware gezamenlijke aanval” lanceerden in de stad Mboro. Rond 07.00 uur lokale tijd kwamen er gepantserde troepen, trucks en landcruisers aan. Hij roept de Verenigde Naties op om een vredesmissie op te zetten. Daar voegde hij wel aan toe dat de oppositie zich het recht voorbehoudt om zichzelf te verdedigen.

Lees ook: Oxfam International waarschuwt dat Zuid-Soedan opnieuw wordt bedreigd door hongersnood

Eerdere wapenstilstand ook geschonden

Eerder leken de vredesbesprekingen vast te lopen, maar de president van Zuid-Soedan, Salva Kiir, tekende woensdag de vredesovereenkomst met zijn tegenstrever, de rebellenleider Riëk Machar. 72 uur na het ondertekenen van de vredesovereenkomst woensdag ging het staakt-het-vuren in. In december tekenden de strijdende partijen ook een wapenstilstand, deze werd ook binnen enkele uren geschonden. De leiders hoopten met het staakt-het-vuren een eerste stap te maken naar het vinden van een oplossing voor de burgeroorlog die het land al vier jaar in zijn greep houdt.

De burgeroorlog in Zuid-Soedan woedt sinds 2013 en had als gevolg dat tienduizenden mensen het leven lieten, meer dan drie miljoen mensen op ontheemd raakten en grote hongersnoden uitbraken.