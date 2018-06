Vanaf zondag zestien dagen geen treinen van en naar Zwolle

Het treinverkeer van en naar Zwolle zal zestien dagen lang stilliggen. Van aanstaande zondag tot en met zondag 15 juli zal geen enkele trein het station bereiken of verlaten, meldt ProRail. De spoorbeheerder gaat onder meer sporen en wissels op het station vervangen.

Zwolle is na Utrecht het belangrijkste spoorknooppunt van Nederland. Dagelijks reizen zestigduizend mensen via het station, vanwaar treinen in acht richtingen vertrekken. De verbouwingen moeten leiden tot een toename van “reismogelijkheden”, ProRail werkt onder meer aan snellere verbindingen in de regio en naar de Randstad.

Lees ook: Onderzoek NS en ProRail: Nederlands spoor presteert goed, maar we klagen veel

Volgens een woordvoerder van ProRail is het uniek dat het treinverkeer op een groot station zestien dagen lang volledig stilligt. Hij benadrukt dat bussen worden ingezet om reizigers op te vangen.