Protesten in honderden Amerikaanse plaatsen tegen Trumps immigratiebeleid

Tienduizenden mensen demonstreren deze zaterdag in de Verenigde Staten tegen het immigratiebeleid van president Trump. Op honderden plaatsen in het land eisen ze een spoedige hereniging van enkele duizenden migrantenfamilies die van elkaar zijn gescheiden aan de Amerikaanse zuidgrens.

Onder het motto ‘Families horen bij elkaar’ worden op meer dan 700 plaatsen in alle 50 staten demonstraties gehouden tegen Trumps zogenoemde ‘zero-tolerance’-beleid tegen migranten die illegaal de grens tussen de Verenigde Staten en Mexico oversteken. Dit beleid heeft deze maand geleid tot grote opschudding, omdat kinderen van migranten door de Amerikaanse autoriteiten zijn gescheiden van hun ouders.

Met slogans als ‘Herenig families nu’, ‘Weg met onmenselijk immigratiebeleid’, en ‘Stop met het terroriseren van immigrantenkinderen’ gingen Amerikanen de straat op in steden als Washington, New York, Chicago en Los Angeles, maar ook in vele kleinere plaatsen. In Atlanta droegen demonstranten een kooi met babypoppen – een verwijzing naar de opsluiting van migrantenkinderen in detentiecentra. Die behandeling van kinderen „is niet in overeenstemming met onze normen en waarden”, betoogde de progressieve senator Elizabeth Warren bij een demonstratie in Boston.

In strijd met waarden VS

Onder het zero-tolerance-beleid worden sinds april mensen die illegaal de Verenigde Staten binnenkomen vanuit Mexico juridisch vervolgd. Ongeveer 2.300 kinderen zijn daarbij afgenomen van ouders die worden vastgehouden in afwachting van hun rechtszaak. Hoewel Trump, na hevige kritiek van zowel Democraten als Republikeinen, een decreet heeft uitgevaardigd om een einde te maken aan de scheiding van gezinnen, zijn nog ruim 2.000 kinderen afgezonderd van hun ouders.

Demonstranten eisen dat zij direct worden herenigd. Het is onduidelijk hoe en op welke termijn dat kan. Volgens gegevens van het Amerikaanse departement van Health and Human Services, dat verantwoordelijk is voor de vestiging van migranten, zijn ze verspreid over staten in het hele land. Honderden van de kinderen verblijven in opvangcentra in de grensstaten Texas en Arizona; honderden anderen zijn naar andere staten gebracht, van Washington in het noordwesten tot Illinois in het midden-westen en New York in het noordoosten. Een rechter in Califonië heeft deze week bepaald dat alle families binnen 30 dagen moeten worden herenigd, maar er is geen aanwijzing dat dit ook gaat gebeuren.

Betogers menen dat de keiharde aanpak van migranten die op de vlucht zijn voor geweld in Midden-Amerikaanse landen als Guatemala, Honduras en El Salvador in strijd is met de waarden van de Verenigde Staten, een land dat is opgebouwd door immigranten op zoek naar een beter leven. „Onze menselijkheid staat op het spel”, zei de zangeres Alicia Keys bij de demonstratie in Washington DC. „We zijn hier om de ziel van onze natie te redden.”

Keys las een brief voor van een moeder die was gescheiden van haar zoontje.

Uit opinieonderzoek is gebleken dat een ruime meerderheid van de Amerikaanse bevolking tegen de scheiding van families is – ook binnen de Republikeinen, de partij van de president.

Discussie verschoven

Maar hoewel de Democraten op dat vlak de publieke opinie mee hebben, is de discussie de afgelopen week verschoven naar een meer omstreden punt: de toekomst van Immigration and Customs Enforcement (ICE), een agentschap dat verantwoordelijk wordt gehouden voor de uitvoering van het beleid.

Democraten op links pleiten voor afschaffing van ICE. Dit is geen standpunt dat even breed wordt gedeeld als de noodzaak gezinnen te herenigen. Republikeinen menen dat afschaffing van ICE zou neerkomen op een aanpak van open grenzen, waarbij alle migranten worden toegelaten. De roep om de afschaffing van ICE stelt Trump in staat de demonstranten af te schilderen als extremisten die bereid zijn de nationale veiligheid van de VS op het spel te zetten.

„Zero chance” dat ICE wordt afgeschaft, schreef Trump zaterdag op Twitter, met de misleidende bewering dat de Democraten de politie willen afschaffen. „Het gaat nooit gebeuren.” Trump stak „de geweldige en moedige mannen en vrouwen van ICE” een hart onder de riem. „Jullie doen fantastisch werk om ons veilig te houden door de ergste criminelen te verdelgen.”

realDonaldTrump Donald J. Trump The Democrats are making a strong push to abolish ICE, one of the smartest, toughest and most spirited law enforcement groups of men and women that I have ever seen. I have watched ICE liberate towns from the grasp of MS-13 & clean out the toughest of situations. They are great! 30 juni 2018 @ 11:07 Volgen