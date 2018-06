Voorafgaand aan de herdenkingsdienst van een plots overleden middelbareschoolvriend, koop ik een roos. Met de bloem loop ik langs het begeleid wonen complex in mijn buurt. „Iets goed te maken?”, vraagt een bewoner die voor het complex met een biertje in de hand zit.

„Nee, een begrafenis helaas, van een middelbareschoolvriend”, antwoord ik.

De man schrikt duidelijk van mijn antwoord en staat op. „Zo jong nog”, zegt hij terwijl de tranen in zijn ogen opwellen. „Waarom kijken we in deze maatschappij niet meer naar elkaar om?”

Nadat we een tijdje over deze vraag hebben nagedacht, zeg ik dat ik moet gaan. Hij slaat zijn armen om me heen. „Sterkte vandaag hè.”