NRC Haagse Zaken #38: Wat je moet weten over de dividendbelasting

Al zo’n honderd jaar betalen buitenlandse aandeelhouders in Nederland dividendbelasting. Het levert de schatkist jaarlijks zo’n 1,4 miljard euro op. Nu wil de coalitie de belasting afschaffen, maar waarom eigenlijk? Welke belangen spelen er mee? En waarom ligt het politiek zo gevoelig? Philip de Witt Wijnen en Barbara Rijlaarsdam vertellen Lamyae Aharouay er alles over, in weer een nieuwe aflevering van Haagse Zaken.

Productie Mirjam van Zuidam.