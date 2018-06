‘Noord-Korea verhoogt productie nucleair materiaal’

Amerikaanse inlichtingendiensten vermoeden dat Noord-Korea de productie van nucleair materiaal heeft opgeschroefd. Daarvoor zouden in de afgelopen maanden voorbereidingen zijn getroffen op geheime locaties in het land. De Amerikaanse nieuwszender NBC News meldt dat zaterdagochtend op basis van een overheidsrapport dat het in handen heeft.

De zender citeert ook vijf anonieme overheidsfunctionarissen. Zij zeggen dat Noord-Korea de productie van verrijkt uranium heeft verhoogd, terwijl tegelijkertijd publiekelijk werd gewerkt aan de verbeterde diplomatie met de Verenigde Staten.

De VS en Zuid-Korea willen juist dat Noord-Korea nucleaire activiteiten afbouwt en de kernwapens waarover het land al beschikt, vernietigt. Na hun ontmoeting in juni tekenden de Amerikaanse president Donald Trump en de leider van Noord-Korea, Kim-jung Un, een gezamenlijke intentieverklaring over dergelijke ‘denuclearisering’. In dat document werden echter geen eisen gesteld over hoe dat moet gebeuren.

Volgens de Amerikaanse overheidsmedewerkers is nu de vraag of Pyongyang wel echt wil werken aan de verwijdering van de nucleaire wapens en faciliteiten. Volgens het overheidsrapport waarop NBC de berichtgeving baseert, zou in Noord-Korea meer dan één geheime locatie bestaan waar wordt gewerkt aan nucleaire productie. Er is één officiële verrijkingsfaciliteit bekend, bij Yongbyong. Eerder deze week schreef de gezaghebbende onderzoeksgroep 38North dat bij dat complex verbouwingen zijn waargenomen. Zo zou daar een nieuw koelsysteem voor de plutonium-reactor zijn aangebouwd.