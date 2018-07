Vijf vragen over de politieke aardverschuiving die Mexico verwacht

Wat wordt er gekozen? Mexico kiest één keer in de zes jaar een nieuwe president, die maximaal één termijn mag dienen. De verkiezing vindt plaats in één ronde. Zondagavond rond 11 uur lokale tijd (6 uur maandagochtend in Nederland) wordt een voorlopige uitslag bekend. Mexico kent vervolgens een lange transitieperiode: de nieuwe president treedt pas aan op 1 december. Daarnaast brengen de 87 miljoen kiesgerechtigde Mexicanen deze zondag hun stem uit voor een Kamer van Afgevaardigden en een Senaat. Ook worden in de meeste deelstaten nieuwe volksvertegenwoordigers en gouverneurs gekozen – en op lokaal niveau nieuwe burgemeesters en gemeenteraden. In totaal zijn 3.400 politieke posten te vergeven, een record.

Hoe is de sfeer in Mexico? De verkiezingen vinden plaats op een moment van grote maatschappelijke woede over de huidige politieke klasse en haar diepgewortelde corruptie. Kiezers zijn murw gebeukt door een eindeloze reeks schandalen rond politici - van burgemeesters tot de president zelf. Deze verrijken zichzelf - veelal ongestraft - uit de staatskas. Ze spannen samen met de vele criminele bendes in het land. En gunnen zichzelf schaamteloos allerlei privileges, zoals miljoenenpensioenen. Ondertussen leeft bijna de helft van de bevolking onder de armoedegrens. De huidige president Enrique Peña Nieto van de aloude machtspartij PRI is heel impopulair. De jonge, mediagenieke zakenman Peña trad in 2012 aan met de belofte de economie te laten groeien en het geweld in te dammen. Hij heeft enkele belangrijke, marktvriendelijke hervormingen doorgevoerd, maar maakte zich erg ongeliefd door amper maatregelen te nemen tegen corrupte partijgenoten. Hij kwam juist zelf in opspraak, rond de bouw van een villa. Bijna de helft van de Mexicaanse bevolking leeft onder de armoedegrens Veel Mexicanen vinden dat de huidige politici het land leegplunderen. Mexico zou rijk kunnen zijn, maar groeit ondermaats door al die corruptie, is de algemene klacht. Het geweld laait ondertussen ongekend hoog op en ook de verkiezingscampagne was bloedig met zeker 120 moorden op lokale politici. Leger en politie kunnen geen orde op zaken stellen, omdat ze op grote schaal geïnfiltreerd zijn door criminelen. Ze zijn zelf oorzaak van het veiligheidsprobleem. Samen met de sluimerende onvrede over groeiende inkomensongelijkheid en andere keerzijdes van vrijhandel en globalisering, leidt dit tot een explosieve cocktail van ontevredenheid. Zoals in veel westerse landen is de traditionele partijpolitiek in verval. In alle delen van het land menen zowel hoog- als laagopgeleide, rijke als arme Mexicanen dat het tijd is voor een grote schoonmaak.

Komt er een wisseling van de macht? Volgens alle peilingen is er vanaf het begin van de campagne maar één echte kanshebber op winst geweest. Deze Andrés Manuel López Obrador komt uit voor de door hem zelf opgerichte Beweging voor Nationale Vernieuwing (afgekort als Morena, wat ook bruine of brunette betekent). Deze jonge partij doet mee in alliantie met de kleinere Arbeiderspartij (PT) en de conservatieve splinterpartij PES. Met de campagneslogan ‘Samen zullen we geschiedenis schrijven’ zou AMLO op zeker 40 procent van de stemmen kunnen rekenen. Obrador zou daarmee twee keer zoveel stemmen krijgen als de nummer twee en drie in de peilingen. Dit zijn Ricardo Anaya, een jonge, kaalgeschoren advocaat (39) uit een rijke familie, die uitkomt voor de centrum-rechtse PAN. Hij voert campagne in een verbond met de centrum-linkse PRD (de oude partij van AMLO) en Burgerbeweging (MC) onder de slogan ‘Een Mexico in vrede’. Anaya ligt al de hele campagne onder vuur omdat onduidelijk is waar een deel van zijn fortuin vandaan komt. De derde kandidaat is Antonio Meade, een op zich bekwame, zachtaardige ex-minister, die zeer zijn best doet over te komen als een doorsnee Mexicaan. De technocraat komt echter uit voor de PRI, van de algemeen bespotte huidige president Peña. En dan is er nog een vierde, onafhankelijke kandidaat: Jaime Rodríguez Calderón. De kandidatuur van deze grofgebekte gouverneur van Nuevo León (bijnaam: El Bronco, De Lomperik) wordt door niemand serieus genomen. Hij mocht evenwel meedoen aan de tv-debatten en stelde daarbij voor om de handen van corrupte politici af te hakken. De kandidaten in Mexico van links naar rechts: Ricardo Anaya van de centrum-rechtse PAN, Andrés Manuel López Obrador van de Beweging voor Nationale Vernieuwing, de bekwame Jose Antonio Meade die voortkomt uit de partij van de zittende president en tot slot de grofgebekte onafhankelijke kandidaat Jaime “El Bronco” Rodríguez Calderón. Foto’s AFP

Wie is die gedoodverfde winnaar? AMLO, zoals López Obrador in de volksmond genoemd wordt, deed twee keer eerder een gooi naar de macht. In 2006 verloor hij nipt na een omstreden hertelling, die volgens veel Mexicanen gemanipuleerd werd door de regering. AMLO en zijn aanhang demonstreerden maandenlang tevergeefs tegen die nederlaag. Hij liet zich daarbij met veel theater tot de ‘legitieme’ president van het land inhuldigen. In 2012 greep hij ook naast de winst, ditmaal met een ruimere marge. Deze derde keer moet scheepsrecht worden. Het enige waarvoor AMLO’s kiezers bevreesd zijn, is dat er opnieuw fraude wordt gepleegd om Obrador af te stoppen. Mexico kent een lange traditie van stembusgesjoemel en stemmenkoperij. Zijn voorsprong is ditmaal echter zo groot, dat die lastig weg te poetsen lijkt. Bovendien zou een onverwacht verlies van AMLO door hem en zijn aanhang niet gepikt worden en massale protesten ontketenen. Als de zittende macht al iets tegen hem zal proberen, is het eerder bij de verkiezingen voor senaat en kamer. Het zal voor AMLO cruciaal zijn ook daar een sterk mandaat te krijgen, wil hij zijn beloftes kunnen waarmaken. AMLO belooft niets minder dan een ‘nieuw vaderland’. Volgens hem zou zijn overwinning een ‘vierde transformatie’ van het land inluiden. De eerste was de onafhankelijkheid van Spanje (in 1810), gevolgd door de liberale hervormingen van staatsman Benito Juárez (tweede helft van de 19de eeuw) en tot slot de Mexicaanse Revolutie (begin 20ste eeuw). Zijn winst zou in ieder geval een waterscheiding betekenen in de Mexicaanse politiek. Een groot deel van de twintigste eeuw heette Mexico een ‘perfecte dictatuur’. Er waren verkiezingen, maar de PRI won altijd. In 2000 kwam voor het eerst een president van een andere partij aan de macht: Vicente Fox van de centrumrechtse PAN. De democratie in Mexico bleef echter ook deze eeuw verre van perfect, met corruptie, cliëntelisme en machtsmisbruik op alle niveaus.