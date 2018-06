Hoe het wonder van het WK verdween

Elke wielrenner weet dat je op de rustdag gewoon moet doorfietsen, maar waar haalt de WK-columnist een wedstrijd vandaan op de dode dag tussen poulefase en achtste finales? Wat blijkt: in een voor-voor-voorronde van de Champions League gaat FC Drita uit Kosovo op bezoek bij Lincoln Red Imps op Gibraltar. Waar een robuust uitverdedigde bal zo de Middellandse Zee in stuitert. Helaas pas na mijn deadline.

Dus luisterde ik Neutrale kijkers, de onmisbare WK-podcast van Peter Buurman en Yordi Yamali, waar elke dag met precies de juiste dosis onredelijkheid het WK wordt doorgenomen. Twee weken ging het daar over het Wonder van Senegal. Helaas! De onttovering volgde donderdag: de videoscheidsrechter (VAR) greep in toen Senegal ten onrechte een penalty dreigde te krijgen. Terwijl juist een arbitrale dwaling van een wonder een wonder maakt, betoogde Buurman terecht.

Zo worden de wonderen uit het WK geweerd. Of niet? Sommige wonderen hebben geen scheidsrechter nodig. Rusland staat nu veilig in de zwakke helft van het speelschema. Poetin heeft vast wel een methode om Spanje nog wat stroever te maken, de Kroaten te laten kraken en Zwitserland te laten zwabberen. Voor je het weet staat Rusland in de finale. Tegen het enige land waar ze al 32 jaar lang doodsbang voor zijn: België.

schrijft tijdens het WK voetbal een wisselcolumn met Emilie van Outeren